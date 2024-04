Víctor no conoce a Jorge Mas

Es la cuarta etapa de Víctor Fernández en el Real Zaragoza la iniciada hace casi dos meses, en las anteriores con Alfonso Soláns, Agapito Iglesias y la Fundación como propietarios, vivió una cercanía que ahora no tiene con Real Z LLC, puesto que admitió que no conoce a Jorge Mas, dueño del Inter Miami de la MLS y presidente zaragocista desde 2022, cuando la nueva propiedad entró en la SAD. "Mis dos únicos interlocutores son el director deportivo (Juan Carlos Cordero) y el director general (Raúl Sanllehí, la persona de confianza de ese grupo en el club), que han estado a mi lado siempre y me preguntan. No conozco a nadie más, solo a Mariano Aguilar (consejero), que estuvo en la negociación física del primer día para coger el equipo. No he hablado con nadie más, ni creo que sea el momento. No vi a nadie más y no lo necesito tampoco", señaló, aunque sea cuanto menos curioso que el máximo dirigente zaragocista, al menos sobre su denominación en el cargo que ocupa, no haya hablado aún con el entrenador en estos casi dos meses y se le insistió en si no lo había hecho: "Desde aquel día de mi llegada solo hablé con Raúl y Juan Carlos, con nadie más", aseguró el míster antes del partido de este sábado ante el líder Leganés, en el que dejó entrever de forma clara que va a mantener el esquema de Huesca con tres centrales y que tiene asumido que la lucha por la permanencia va a ser hasta el final.

Y es que con seis puntos de renta con el descenso cuando quedan seis jornadas todavía resta un empujón, al menos un triunfo más, para sellar la salvación. "Mi visión es que va a ser duro hasta el final. Ojalá me equivoque y lo logremos antes, seré el más feliz de Zaragoza", aseveró, aunque en todo caso el entrenador zaragozano se ve con fuerzas: "Estoy viviendo mi paso actual por el club con más pasión porque al llegar veía que la situación era muy jodida y lo vivo como zaragocista de forma especial. Tengo una ayuda extraordinaria del cuerpo técnico, pero el desgaste existe, porque vas a una guerra y no sabes qué va a ocurrir. Estoy tranquilo, firme y sereno y con mucha capacidad para aguantar este toro, con la convicción de que entre todos lo vamos a sacar. Después, ya vienen otras cosas", aseveró, volviendo a dejar un atisbo de duda sobre la próxima temporada pese a tener un año más de contrato como técnico, lo que en teoría garantiza su continuidad en ese puesto.

"Contra el Leganés debemos tener más registros futbolísticos que en Huesca, dar un rendimiento superior, ya que nos van a exigir un partido más completo y multiplicarnos más, tener más ritmo e intensidad"

Lo inminente es el Leganés, partido en el que el Zaragoza une a las bajas habituales de Guti, Francho, Mollejo y Borge, las de Lecoeuche, lesionado, y Mouriño, sancionado. "Estamos muy justos en estos momentos importantes", espetó, también con la mirada a un enemigo fortísimo, que es líder, aunque ahora lleva cuatro semanas sin ganar y sumando empates sin goles. "Contra el Leganés debemos tener más registros futbolísticos que en Huesca, dar un rendimiento superior, ya que nos van a exigir un partido más completo y multiplicarnos más, tener más ritmo e intensidad", anticipó, para elogiar después al líder de forma muy clara: "Todos los equipos pasan por momentos difíciles, pero ellos, sin ganar, no están perdiendo. Tienen una solvencia y una organización defensiva extraordinarias, no están encontrando el gol, pero eso no significa que no generan. Son un bloque sólido, con la mejor columna vertebral de la categoría, no se descomponen ni están nunca a merced del rival, ya que es un enemigo muy paciente y que espera a que te equivoques", dijo Víctor, alabando la capacidad de los dos centrales (Jorge Sáenz y Sergio), el nivel del centro del campo, la pólvora y la calidad arriba de Portillo, Miguel o Raba y la velocidad en banda, con Juan Curz y Franquesa, "los dos costados más rápidos de Segunda".

"El dibujo no va a ser muy diferente al de Huesca. La apuesta del Leganés es similar, con un perfil distinto de jugadores que nos van a exigir mucho más, tendremos que gestionar mucho mejor el partido"

Con tres centrales de nuevo

Contra el Huesca el Zaragoza se situó en un sistema con tres centrales y dos carrileros que apunta de forma clara a repetir en Leganés. "El dibujo no va a ser muy diferente", anticipó Víctor. "Su apuesta es similar a la del Huesca, con un perfil distinto de jugadores que nos van a exigir mucho más, hay que gestionar mucho mejor el partido, pero si lo logramos tendremos opciones, siendo valientes y saliendo con esa mentalidad de tres puntos", reseñó para avalar esa repetición del dibujo, aunque no cuente con Mouriño y Lecoeuche, que dejarán su sitio a Jair en el eje y a Akim Zedadka en la banda izquierda, donde exhibió buen nivel en el derbi tras la lesión de su compañero: "Me ha gustado mucho sinceramente Akim, porque me demostró ser competitivo en un momento complicado, conoce el oficio y tiene personalidad, ya que viene de un club importante de Francia (Lille). Nos puede ayudar hasta el final en esa zona porque perdemos a Lecoeuche varias semanas (dos o tres en principio) y a Nieto, que va bien, aún le queda. Estoy tranquilo porque Akim me ha demostrado que va a sumar".

"Cuando un entrenador llega en una situación tan complicada, con tanta exigencia, presión y registros negativos, lo más importante es adaptarte a las circunstancias y al tipo de futbolistas de la plantilla. Buscamos ser más eficaces, más prácticos y más efectivos"

Esa apuesta por protegerse más con un esquema de tres centrales contrasta con la idea de Víctor en sus equipos, donde siempre ha buscado versiones ofensivas, pero "cuando un entrenador llega en una situación tan complicada, con tanta exigencia, presión y registros negativos, lo más importante es adaptarte a las circunstancias y al tipo de futbolistas de la plantilla. Buscamos ser más eficaces, más prácticos y más efectivos, y en esa búsqueda encuentras jugadores que no se identifican con tu idea de ver el fútbol, pero debes adaptarte a lo que tienes", reconoció el técnico, que está "satisfecho con la evolución del equipo", argumentó y que ya dio en el vestuario la consigna para superar al líder, porque "les dije que nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría, pero que también le ganaron ya siendo líderes ellos en la primera vuelta, aunque fuera en La Romareda, en otras circunstancias, pero al 80% las dos plantillas siguen siendo las mismas".

Mollejo y Francho, más paciencia aún y hasta 5 del Aragón en la lista Víctor admitió que esperaba que Mollejo, lesionado el 22 de marzo con una rotura en el cuádriceps, estuviera disponible ante el Burgos, pero dejó ese regreso en el arte, lo mismo que vaticinó que a Francho aún le quedan algunas semanas más por la fascitis plantar que le obligó a parar tras el duelo ante el Espanyol el 17 de ese mes. "Francho va a estar dos o tres semanas más de baja y Mollejo creía que llegaría ante el Burgos y ahora hay muchas dudas", señaló. Tantas ausencias, ya que también están fuera Guti, Borge, Lecoeuche y en Leganés el sancionado Mouriño por su expulsión en el derbi, abren la citación a muchos canteranos, ya que a la espera de dar la lista viajan Liso, Juan Sebastián, Operé, Cortés y Cuenca: "Han entrenado toda la semana con nosotros Operé, que es un central puro, y Juan Sebastián, que se puede adaptar a las dos bandas y también a la línea de tres atrás. Y van a ir convocados, también Pablo Cortés, que ha salido de una lesión, me gusta muchísimo y tengo ganas de verlo”.

"Liso tiene un gran margen de mejora, necesita entender mejor el fútbol para así aprovechar más sus condiciones, la velocidad y el gol. Escucha bien y está en el camino correcto para ser mejor futbolista"

Al entrenador también se le preguntó por el nivel de Liso, de gran y decisivo gol en Huesca. "No sería lo lógico quitarle tras el partido en Huesca y la semana que ha hecho ha sido muy buena, ya que el partido le ha liberado y le ha dado confianza. Tiene un gran margen de mejora, necesita entender mejor el fútbol para así aprovechar más sus condiciones, la velocidad y el gol. Escucha bien y está en el camino correcto para ser mejor futbolista, ya que aquí es uno más. Espero que siga dando mucho, de inicio o en las segundas partes para con su rapidez reventar a las defensas rivales", indicó del canterano, que seguirá en un once en el que no aparecen nunca Manu Vallejo y Enrich, dos apuestas principales en verano, sobre todo la del gaditano: "Mi responsabilidad es elegir lo más adecuado en función de necesidades y momentos. No tengo nada que reprocharles, porque su actitud cada día es muy profesional. Me gustaría que jugaran más, pero solo pongo a once. Es una cuestión de elección”.