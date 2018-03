Bellas pide defensa para sacar los partidos

Al Tecnyconta le esperan partidos clave en las próximas semanas y Tomás Bellas apuesta por sacarlos a base de defensa. «No somos un equipo especialmente defensivo, pero sí hay momentos en los que conseguimos defender bien. Ahora vienen partidos en los que, independientemente del ataque, hay que sacarlos adelante desde la defensa», señaló el capitán del equipo aragonés.

El club está a la espera de poder cerrar la llegada de un nuevo pívot tras la lesión y salida de Varnado. Una situación, de entradas y salidas, que se ha producido en demasiadas ocasiones ya esta temporada. «Está claro que nos ayudaría», indicó el base sobre una posible incorporación.»Hemos perdido jugadores importantes, pero ha venido Paul, que nos está ayudando mucho y Juanjo Triguero está haciendo un trabajo inconmensurable, con una profesionalidad tremenda y aportando en muchas cosas», indicó.

De momento no hay fichaje y el partido del domingo ante el Bilbao está cada vez más cerca. El conjunto vizcaíno está pasando más apuros que en campañas anteriores y es un rival directo por huir de los puestos de descenso. Bellas no se fía. «Me preocupa todo. Mumbrú sin hacer nada mete 14 puntos en un instante, Redivo está en un buen momento, Tabu jugó aquí y seguro que querrá hacerlo bien, Hervelle luchará como siempre... Tienen muy buenos jugadores y, aunque no estén al nivel de otros años, son un equipo muy peligroso», valoró el madrileño.

No obstante, la victoria es vital para las aspiraciones aragonesas. El Tecnyconta, además, deberá intentar recupera el averaje perdido en el partido de ida (77-72) para asegurarse la ventaja en caso de empate final con los hombres de negro. «Sabiendo que están como nosotros, que nos vendría muy bien la victoria vamos a intentar sacarlo saliendo enchufados desde el principio, porque es importante y más jugándolo en casa ante nuestra afición». Bellas apuesta por apoyarse en el factor cancha. «El otro día al final nos sentimos más cómodos, corrimos y así es mucho más fácil; sobre todo aquí. Cuando le das un poco a los aficionados se echan encima del otro equipo», argumenta. El equipo está pendiente también de la evolución de los lesionados, ya que Triguero y Neal acabaron el partido con molestias.