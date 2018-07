Luis Alberto Hernado gana la Vuelta al Aneto con un récord estratosférico

El campeón del mundo de Trail IAAF hizo buenos los pronósticos y se impuso en los 55 km de la segunda prueba del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, la Vuelta al Aneto, logrando además un récord estratosférico (6 horas y 57 minutos).

El récord de la prueba estaba en manos de Crístofer Clemente (7h25m) desde 2015 y el corredor burgalés logró rebajarlo en casi media hora.

Tras Hernando llegó Diego Gómez que paró el crono en 7 horas y 12 minutos pulverizando también el récord anterior. En tercera posición acabó Sergio Gimeno completando el podio con un tiempo de 7 horas y 48 minutos.

"Otra vez ha sido una experiencia magnífica. He disfrutado durante todo el recorrido. Tal vez la parte más técnica, en el collado de Salenques, ha sido la que más me ha gustado, pero es una carrera que no tiene desperdicio de principio a fin", explicó Hernando al terminar.

La Vuelta al Aneto, de 55 kilómetros y 3.630 metros de ascenso contó con 800 participantes.

En el primer punto de control, situado en el refugio de La Renclusa (km 20), Hernando ya figuraba en primera posición junto a Diego Gómez y desde entonces la prueba se convertiría en un gran duelo deportivo.

Por un lado el seis veces campeón del mundo, por el otro el vencedor de la modalidad en 2014 y 2016. Detrás, Sergio Gimeno, Toni Coll y Toni Calderón se defendían dentro del top5.

Con diferencias de aproximadamente un minuto hasta el collado de Ballibierna (km 33), a partir de este punto el burgalés apretó el acelerador.

En el refugio de Coronas y en la Tuca d'Estiba Freda la diferencia se fue ampliando hasta que en la línea de meta en Benasque llegaba a los 15 minutos.

"Compartir kilómetros con Luis Alberto ha sido un auténtico lujo. Esta es mi zona de entrenamiento y mis posibilidades recaían en el conocimiento que tengo recorrido. Aun así no ha sido suficiente para aguantar su ritmo y al final ha hecho conmigo lo que ha querido", detalló Diego Gómez.