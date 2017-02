Un partido de Euroliga

El Tecnyconta Zaragoza retoma la Liga Endesa con la misma necesidad de sumar victorias y mejorar sensaciones con la que la dejó antes de la Copa. Lo hace frente a un rival de Euroliga que está varios peldaños por encima en la clasificación y en peleas muy diferentes. El Baskonia de Sito Alonso acaba de ser semifinalista en la Copa de la que también ha sido anfitrión, es quinto en la tabla y está en disposición de clasificarse para el top 8 de la competición europea. Así que el Tecnyconta tendrá que ofrecer una buena versión de sí mismo si quiere llevarse el triunfo esta tarde (Príncipe Felipe, 19.00 horas).

El equipo aragonés apela sobre todo al factor cancha porque en el Príncipe Felipe ha conseguido seis de las siete victorias que acumula hasta ahora en la clasificación, pero se aferra también al recuerdo del partido de ida. En Vitoria el conjunto de Andreu Casadevall realizó uno de los mejores encuentros fuera de casa de esta campaña y tuvo el partido ganado pero lo acabó perdiendo (101-92) en la prórroga. Fue uno de los finales por los que el club se quejó del arbitraje en su escrito a la ACB.

Tiene un argumento más el conjunto zaragozano, el regreso de Henk Norel. El pívot holandés reaparecerá esta tarde un més después de sufrir un esguince de tobillo frente al Unicaja. Aunque su estado no sea el mismo que en aquel momento después de cuatro semanas de parón, el regreso del cinco de referencia es una buena noticia para Andreu Casadevall. Por lo que puede aportar el capitán por sí mismo, porque el club todavía no ha encontrado ese otro pívot que anda buscando y porque, para colmo, ahora es Filip Kraljevic el que ha sufrido una torcedura de tobillo que hace poner en duda su participación esta tarde. También llega con problemas físicos Tomás Bellas, que ha sufrido una inflamación en el muslo. Esta duda sí es más seria para los planes de Andreu Casadevall, que tiene en el madrileño su referencia principal en la construcción del juego.

En el Baskonia la única baja sigue siendo Shengelia, mientras que Jaka Blazic no puede jugar porque no está inscrito en la competición. Los vitorianos llegan a Zaragoza con una carga mayor de partidos aunque cuentan con una plantilla amplia para soportarla. No solo no pararon por la Copa sino que disputaron las semifinales, cayendo ante el Real Madrid, y el viernes jugaron en Estambul, donde sufrieron una derrota en Euroliga, pero el equipo de Sito Alonso sigue en buena disposición en todos los torneos. Será una dura prueba de fuego para un Tecnyconta que necesita escapar de la zona baja de la clasificación para no meterse en problemas. Superar al Baskonia requiere elevar el listón. Hacer un partido de Euroliga.