Pena máxima en cuestión

Si el Madrid ya era favorito para ganar su tercera Champions consecutiva después de que el Barça se despeñara ante el Roma y antes de recibir a la Juventus en el Bernabéu, ahora lo es mucho más tras la manera de apear al campeón italiano de la competición el miércoles. El penalti de Benatia a Lucas Vázquez será recordado por los siglos de los siglos por el minuto en el que fue y la forma de pasar una eliminatoria que parecía sentenciada y que se complicó sobremanera.

Fue en otro minuto 93 glorioso para los blancos y fatídico para la Juve. Esa duda del penalti es la que tienen la inmensa mayoría de los que no están cegados por su fe madridista, y aún entre estos hay quienes creen que el colegiado británico se excedió al señalar la pena máxima en la acción del central franco-marroquí sobre el extremo. Lo demuestra el resultado de una encuesta del diario Marca, en la que el 57% de los 240.000 votantes piensan que el penalti está bien señalado y el 43% restante que no.

NI CON EL VAR / Ni los árbitros se ponen de acuerdo sobre si Michael Oliver acertó o no y es probable que, si el VAR hubiese estado vigente, todavía a estas horas sus responsables estarían rebobinando y dándole vueltas a la jugada, sin atreverse a tomar una decisión. La mayor parte de los interesados coincide que resulta más fácil ver penalti con la acción en vivo, pero hay división.

«No hay contacto suficiente para decretar la pena máxima, Benatia llega incluso a tocar el balón», dijo el excolegiado Andújar Oliver en Radio Marca. Coincidía con él Iturralde González, que defendió en la Cadena Ser que se trató de una decisión equivocada. «El derribo de Benatia sobre Lucas Vázquez no es suficiente. No debería haber señalado penalti», aseguró el exárbitro vasco, que admitió que entre los colegas con los que había intercambiado opiniones la cosa estaba también al 50% en esa división.

Entre esa mitad del bando contrario está el también excolegiado internacional Martín Navarrete, sin dejar de reseñar los riesgos que el árbitro inglés corrió de patinar en una decisión tan trascendente. «La jugada es muy complicada. Creo que la mayor envergadura del jugador de la Juventus sobre el jugador del Real Madrid es lo que determina la decisión. Me pareció una acción punible. Benatia sabía el riesgo que corría para disputar el balón desde su posición y la asumió», declaró.

Con él se alineó el exárbitro asistente Rafa Guerrero, quien en El Chiringuito por la noche sentenció que «llevarte un balón así es falta siempre y, si es dentro del área, es penalti».

En Tiempo de Juego, de la COPE, el experto en temas arbitrales Pedro Martín no se atrevió a ser tan tajante. «Yo, en la situación del partido, no lo pitaba, pero no digo que no sea penalti. Pera pitar un penalti así tengo que estar seguro y no lo estoy», señaló, mientras que en Onda Cero, García de Loza se alineó entre los que pensaban que Michael Oliver se equivocó: «No me parece que sea penalti. Tengo mis dudas sobre el empujón y de patada, nada de nada».

Entre las opiniones del entorno de la Juventus llama la atención la del exjugador Alessandro Del Piero, que se mostró ambiguo. «Son jugadas al límite. En algunos casos te pitan penalti, en otros no. Es obvio que si te frustran una hazaña como esta te pones nervioso», comentó en Sky Sports después de mostrar su incredulidad por la actitud de Buffon. «Me cuesta entender sus palabras. Seguro que cuando se le haya ido la rabia, dirá cosas distintas sobre el árbitro. No entiendo sus declaraciones», dijo.

Sanción a Ramos / Mientras, el central del Madrid podría perderse, como mínimo, la ida de las semifinales debido a que estaba sancionado y terminó de ver el duelo desde el túnel de vestuarios, algo que está prohibido. Xabi Alonso fue castigado en el 2014 por una situación similar.