Pep Cargol: «Nos ha pesado ir por detrás en el marcador»

El Tecnyconta cometió viejos errores y salió escaldado ante el colista. El plan aragonés funcionó en la primera parte pero hizo aguas en la segunda. «Ha habido dos partes en el partido. Una primera en la que hemos conseguido un arreón para tomar una ventaja e irnos al descanso con sensaciones que nos interesaban. Lo que habíamos planteado para Laprovittola en la primera parte lo hemos conseguido, hemos tenido problemas para controlar el rebote y esas segundas oportunidades las han aprovechado con tiros liberados. Pero todo eso que habíamos realizado en los primeros veinte minutos nos ha costado mucho en los segundos y eso ha marcado el devenir del partido. Ellos se han empezado a sentir cómodos y nos ha pesado ir por detrás en el marcador: hemos llegado con menos frescura y sin poder encontrar la serenidad para agarrarnos al partido», resumió Pep Cargol.

El entrenador del Tecnyconta tiene claro por dónde ha de llegar la mejora de su equipo. Ayer volvió a encajar 92 puntos. «Tenemos que seguir trabajando para conseguir esa consistencia defensiva y vamos a seguir luchando para afianzarla ya para el próximo partido ante Movistar Estudiantes, un equipo que también tira mucho de tres y es un trabajo que hemos de ser capaces de mejorar. Son 86 puntos los metidos, pero hay que bajar los 92 puntos encajados y los porcentajes de 44% de acierto en triples y del 46% en tiros de dos. Nuestro camino ha de ir por ahí», explicó.

Mientras, van pasando las jornadas y la clasificación se aprieta, por lo que es un problema perder ante rivales directos. «Sabemos que esto va a ser duro. Es una carrera de fondo en la que hay que mantener la templanza y la fuerza. Me voy con la idea de que he visto al equipo con tenacidad para seguir luchando. Tras perder hoy en un partido que teníamos muchas ganas de sacar hay que seguir preparados para el siguiente, y de ese convencimiento que me transmiten los jugadores hay que sacar la fuerza para los dos partidos que tenemos esta semana», indicó Cargol.

Mientras, el club sigue buscando pívot. «Estamos buscando el interior y tomaremos la decisión cuando podamos. Nos ha costado controlar el rebote, ya que han capturado catorce rebotes y eso les ha dado mucho. No es un tema solo de los interiores sino de los jugadores», explicó.

El Tecnyconta no tiene mucho tiempo para reforzarse ni para lamentarse. El miércoles visita al Estudiantes de Landesberg y, el fin de semana, le espera el Valencia. «Es una semana dura, pero es lo que hay. Tenemos muchos jugadores con pequeñas cosas y toques físicos y tenemos que recuperar. Es lo que nos tocará de mañana al martes para llegar en la mejor condición posible al partido en Madrid frente a Movistar Estudiantes. Esa posibilidad de volver a competir pronto te da la posibilidad de recuperar sensaciones», explicó Cargol, que debe ajustar al máximo con lo que tiene para intentar sumar victorias cuanto antes.