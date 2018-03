Pombo, Balón de Oro de Aragón

Los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN han elegido a Jorge Pombo como Balón de Oro de Aragón del año 2017, tal y como se desveló en la gala de entrega de este premio en la tarde de ayer. El acto, celebrado en el CaixaFórum, sirvió para reunir a un buen puñado de representantes del fútbol aragonés y para premiar la apuesta del Real Zaragoza por la cantera. El club zaragozano copó el podio con Raúl Guti en segunda posición y Julián Delmás en tercera. Pombo sucede en el palmarés del Balón de Oro a Sergio Gil y Jesús Vallejo, vencedores en el 2015 y 2016, respectivamente.

Conducida por el periodista de Aragón TV Chema Paraled, la gala sirvió para recordar la importancia del futbolista aragonés a lo largo de la historia, con especial hincapié en su presencia en la selección española. Jaime Armengol, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, destacó que la lista de candidatos podía haber sido mucho más amplia que la de los 16 finalistas porque «ha eclosionado la generación de mediados de los 90» con una «hornada esperanzadora» de futbolistas. Asimismo, Armengol explicó también que el zaragocismo de la épica que se está viviendo sobre todo en las últimas semanas ha guiado un poco el voto de los lectores, que son quienes han decidido los premios.

La Consejera de Educación, Mayte Pérez, hizo entrega del primer premio, un balón de bronce sobre piedra de Calatorao obra del escultor José Antonio Barros. «Me ha sorprendido porque no creo ser el que más lo merezca. Hay candidatos como Ander o Laguardia que se lo merecen más. Aunque, bueno, algo habré hecho bien para llevármelo», dijo Jorge Pombo provocando la risa del auditorio. La consejera habló de la importancia que tiene para el Gobierno de Aragón la apuesta por el deporte base como escuela de valores y puso como ejemplo el programa Juega en Valores que premia las actitudes y comportamientos de los jugadores más allá del resultado.

También estuvo presente el Director General de Deporte, Mariano Soriano, los concejales Jorge Azcón y Javier Trívez, el secretario de la Federación Aragonesa, Ricardo Gracia, Rubén Alcaine, del Zaragoza Femenino, Ander Garitano, del Ebro, y otros nominados como Alberto Zapater, Álex Zalaya y Luso Delgado.

Raúl Marqueta, director territorial de Caixabank de Aragón y Rioja, fue el encargado de entregar el premio a Julián Delmás, tercer clasificado. El lateral recordó sus orígenes en el fútbol sala en Monegrillo, su pueblo, y explicó que no se esperaba llegar al primer equipo tan rápido. Enrique Torguet, director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo La Zaragozana, hizo entrega del premio a Raúl Guti, que no contaba con estar entre los mejores. «No me lo esperaba pero al final el trabajo y el sacrificio dan su recompensa». Ander Herrera, Luso Delgado, Sergio Buenacasa, Diego Fuoli, Ignacio Camacho, Sergio Gil, Juanjo Camacho, David Mainz, Manu Morlanes, Víctor Laguardia, Jesús Vallejo, Álex Zalaya y Alberto Zapater completaban la lista de nominados de un premio ya consolidado dentro del fútbol aragonés.