A recuperar El Alcoraz

Vuelve el fútbol al Alcoraz, sin charcos y con un césped que tendrá un aspecto muy distinto al del derbi aragonés, último encuentro en el feudo oscense. Después de tres derrotas consecutivas en casa, ante el Sevilla Atlético (12.00 horas) llega la hora de cortar esa mala racha, la última que le queda al Huesca. La primera, la sequía anotadora, finalizó ante el Real Zaragoza con dos goles y se refrendó en Córdoba con otro par de tantos. Precisamente en El Arcángel se terminó la segunda, aquella losa que pesaba en exceso en la plantilla oscense y que rezaba que, de los últimos diez encuentros, en solo uno se alzó con la victoria.

Ante el Córdoba, el equipo de Anquela volvió a mostrar su mejor versión y, en el apartado individual, emergieron especialmente dos figuras a las que se echaba de menos. Vadillo marcó dos goles partiendo desde el banquillo y Samu Saiz no solo asistió en sendas ocasiones al gaditano, sino que volvió a recordar al mejor Samu, ese cuya movilidad y visión de juego crea numerosos problemas a las defensas rivales.

Y lo que funciona no se toca. El técnico jiennense volvió en El Arcángel a jugar con cuatro defensas y cedió más protagonismo a los jugadores creativos. Y retornó el fútbol al Huesca. Y los goles. Así que, ante el Sevilla Atlético, Anquela no prevé cambios significativos en su once de partida. Eso sí, no ha dejado claro durante la semana si jugará con un 4-4-2 o con un 4-3-3.

Vista la última actuación de Vadillo, el andaluz será titular como premio a su buen estado de forma. En el centro de la zaga, en principio continuará la pareja formada entre Íñigo López y Carlos David en detrimento de Jair, que podría quedarse en el banquillo por segunda vez consecutiva. En el lateral izquierdo, Brezanzic volverá a ser de la partida en lugar de César Soriano. El serbio se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en la última sesión antes del partido después de arrastrar problemas físicos durante toda la semana.

Un bache similar / El Sevilla Atlético llega al Alcoraz en una racha muy similar a la que el Huesca arrastraba hasta el domingo pasado. El filial hispalense lleva una victoria en los últimos nueve partidos (5-3 ante el Real Oviedo en el Sánchez Pizjuán) y, lejos de su estadio, la cifra de encuentros sin lograr los tres puntos asciende a siete seguidos.

El Sevilla Atlético sigue sin recuperar a muchos de sus lesionados, pero presentará la novedad en el once de Marc Gual, delantero que reapareció la semana pasada tras algunos partidos fuera de la convocatoria y cuyo gol en el descuento rescató un punto ante el Lugo. El ariete catalán suplirá al lesionado Carrillo, por quien entra en convocatoria Juanje, en un once que será muy parecido al que se midió al conjunto gallego.

En caso de victoria, el Huesca huiría de la zona de peligro y, sobre todo, recuperaría la necesaria sonrisa ante su afición.