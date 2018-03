«El presente siempre ha sido nuestro mejor momento»

–Más de 20 años de carrera y once discos (el último, ‘Memoria’, que salió a la venta esta semana). ¿Era hora de hacer ejercitar la memoria?

SEnDJorge Martín: El concepto de memoria viene porque hay una canción en el disco que habla sobre una experiencia personal mía que tuve trabajando con enfermos de alzhéimer y reflexioné mucho sobre cuán importante son los recuerdos. La memoria es el alma del ser humano y sin memoria ni recuerdos poco somos. Queríamos que este disco supusiera un cambio pero era importante aprovechar el potencial que supone tener ese bagaje de 23 años dedicándonos a la música en pos de ofrecer lo mejor que hemos aprendido.

–¿Da vértigo mirar atrás?

Pau Roca: Bueno, da vértigo, una pizca de orgullo, sorpresa incluso porque como siempre hemos sido un poco cortoplacistas. Somos agradecidos porque intentamos comparar lo que teníamos y lo tenemos y eso es sano porque cuando empezamos cualquier cosa de la que hemos conseguido nos hubiera satisfecho mucho y está bien no perder ese contacto con nuestros principios.

–¿Cuál es la clave del éxito para permanecer tanto tiempo?

–P. R.: Me lo planteaba y no sé porqué hay tan poca duración en los grupos, porque nadie le preguntaría a un cirujano si sigue siendo cirujano 23 años después.

–J. M: Yo creo que es la ilusión que tenemos en lo que hacemos. Tenemos todavía un punto inocente y creemos que todo es posible; a creer que se puede creer que decíamos en una canción. Creo que no hay un secreto para eso, es algo que sientes o no, es algo parecido al amor, cuando estás con una persona de manera voluntaria. A nosotros eso nos pasa con la música. Este disco tiene toda la pasión y talento del grupo y así lo percibe el público, nuestra compañía, que no nos han dado la espalda ni nosotros tampoco nos la hemos dado...

–Sin una de esas tres patas...

–J. M.: Es una ecuación en la que hay muchas variables y si alguna falla todo empieza a desmoronarse. Pero no es el caso. Hoy reflexionábamos sobre esto porque la compañía nos ha mandado unas críticas buenas, y la verdad es que hay motivos para estar contentos. Somos un grupo de carrera larga, no hemos tenido un gran éxito que nos haya marcado y luego pesado. El presente siempre ha sido el mejor momento de nuestra carrera y eso es una rara avis, sobre todo hoy, que no hay paciencia para nada.

–La portada es una piscina vacía y le acompaña una frase de Raymond Chadler: «No hay más vacío que una piscina vacía».

-P. R.: Es una foto muy evocadora. Cuando ves una piscina vacía la llenas tú con tu imaginación. La memoria es tu forma de rellenar tu vida. Si la ves vacía piensas en que ahí han pasado cosas.

J. M.: La portada es de Pau y la frase de Chadler también es muy potente y tiene que ver con mi experiencia con el alzhéimer. El disco está lleno del poder de la música, poder evocador, sanador, de acompañamiento... La música es memoria porque inmortalizas en una canción un instante de tu vida.

–Es un disco melancólico.

J. M.: Está claro que no es un disco alegre. Hay canciones que tienen mucho poder, mucha fuerza, mucha verdad y honestidad y reflejan momentos por los que hemos pasado. Convertir el dolor en canción es sanador. En un mundo como el de hoy donde la gente solo enseña la parte buena es bueno contrastar con que al final somos más cosas.

–¿Son malos tiempos para los románticos?

–P. R.: No son los mejores.

J. M.: Vivimos una época en la que la tecnología ha avanzado mucho en poco tiempo. Hoy todo está lleno de opinadores. Ahora la gente se está empezando a dar cuenta de las consecuencias de la huella digital, que si cuentas como eres, si dices lo que piensas... te puede costar un linchamiento o el final de tu carrera.

–’Madrid’ y ‘Berlín’ son también canciones muy personales.

J. M.: Madrid es una ciudad recurrente en la historia del grupo. Y Berlín es una canción que habla sobre la depresión, algo que hemos vivido muy de cerca en el grupo en varias ocasiones.

–¿Qué aporta el productor Paco Loco?

–P. R.: Muchas cosas, llevamos once discos y está bien que una persona externa te guíe. Paco le daba la vuelta a todo. Tiene mucha energía. Lo importante en los grupos que llevamos tanto tiempo es no aburrirte y no aburrir.

–J. M: Él quería que la grabación fuera como si fuera nuestro primer disco, que la gente estuviera conectada.

–El 14 de abril actuarán en el Museo Pablo Serrano y en junio en Barbastro. ¿Alguna cita más?

–J. M.: Yo creo que volveremos seguro a Las Armas, igual empezamos la gira de salas allí.