El espíritu de Buñuel convierte a Teruel en gran protagonista

La plaza del Torico de Teruel será hoy, a las 12 horas, el punto de salida del II Rally cinematográfico Desafío Buñuel, en el que participan siete equipos que tendrán que rodar y montar cada uno un cortometraje en 48 horas. «Este año el tema es el amor y el humor, pues queríamos seguir con el amor por los 800 años de Los amantes, pero hay guiones de todo tipo, directores de todo tipo, de todas las edades, gente joven, gente que repite... Los guiones son muy variados y también muy divertidos», comentaba ayer el director de este singular festival de cine, Esteban Pimpi López Juderías.

La programación, que ya se inició ayer con la proyección de los dos cortos ganadores de la edición 2017 y un concierto de Los Bengala, fue presentada en una acto en el que el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, dio la bienvenida a los equipos y resaltó la participación de los turolenses en el rally, de forma que «toda la ciudad se siente partícipe de esta fiesta del cine». Y es que como recuerda Pimpi López Juderías, el pasado año «los turolenses demostraron que son grandes anfitriones dejando sus comercios, casas, bares, o el atrezzo, para que pudieran realizarse los rodajes». El director recalcó que Desafío Buñuel nació «para que Teruel fuese protagonista, y se ha conseguido, pues el año pasado lo fue; en los cortos salían todos los rincones de una ciudad preciosa y perfecta para rodar y con sus ciudadanos volcándose en los rodajes».

LOS PARTICIPANTES / Los cortos y sus respectivos padrinos o madrinas (los actores profesionales que participan en ellos) serán Amor constante más allá de la muerte de Miki Barrera, con Santiago Alverú; Fritas con jamón de Adriana Chávez, con Mariano Venancio; Justo a tiempo de Íñigo Floristán, con Eloy Yebra; Por amor al jamón de Jessica Díaz, con Andrea Dueso, Sobre ruedas de Rubén Pascual, con Verónica Forqué, The Possible Impossibilities de Zeynep Arisoy y Halit Eke (Turquía), con Beatriz Rico y Llamantes de Manuel Rodarte de Alba (México), que explica López Juderías, «como empezaron tarde no hemos podido ponerles un actor profesional pero contarán con Imanol, un turolense que actúa fenomenal».

Y es que, como recuerda el director, «el equipo mexicano nos llamó para decirnos que querían venir, y claro, como vas a no dejar que vengan mexicanos a algo que lleva el nombre de Buñuel. Además han buscado financiación y han venido 10 pesonas». López Juderías también destacó al equipo de Turquía «pues van a hacer algo muy divertido ya que hablan en inglés y van a rodar en castellano en una ciudad que no conocen y un idioma que no conocen, puede ser muy buñueliano», señaló el director, quien recalcó que en realidad, «en todos los cortos está presente el espíritu de Buñuel, que era lo que nosotros queríamos; todos los chavales que vienen a rodar se empapan del espíritu de Buñuel y eso se nota en sus películas», concluyó.