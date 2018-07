Sitges otorgará su premio honorífico a Nicolas Cage

Nicolas Cage, uno de los actores más carismáticos (y trabajadores) del cine moderno, recogerá este octubre el Gran Premio Honorífico de Sitges, según informó Ángel Sala, director del festival, en la tradicional rueda de prensa veraniega. El protagonista de Corazón salvaje, Cara a cara y tantas (y tantas), «buscado durante muchos años por el festival», dijo Sala, estará ahí también para presentar Mandy, de Panos Cosmatos, la psicotrópica película de terror que causó sensación en Cannes.

Además, recogerá premio a su trayectoria el actor/director Ed Harris, en el que han confiado autores clave del fantástico como James Cameron (Abyss), George A. Romero (Los caballeros de la moto, Creepshow) o David Cronenberg (Una historia de violencia). El Hombre de Negro de Westworld cabalgará por Sitges.

La triada de ases en la manga se completa con John Carpenter, increíblemente, por primera vez en el festival. El director de La noche de Halloween, cuyo 40º aniversario se celebrará en esta edición, recuperará los temas principales de sus clásicos (compuestos por él mismo) en un directo en el Auditori Melià, el sábado, día 13 de octubre. Será uno de los puntos álgidos de una cita que va creciendo conforme pasan los años (si es que aún es posible).

La rueda de prensa ha servido también para anunciar nuevos títulos, lo que muchos fans ansían. En la sección oficial se aprecia cierto auge del cine iberoamericano, con títulos prometedores llegados de Argentina (Animal y Muere, monstruo, muere), Colombia (Siete cabezas), Portugal (Diamantino).

Pero también habrá amplia presencia japonesa, incluyendo una película («por ahora», dijo Sala) del estajanovista Takashi Miike, o estadounidense: Elizabeth Harvest, I think we’re alone now, Nancy, o The man who killed Hitler and then the Bigfoot.

SECCIONES PARALELAS / En la sección paralela Òrbita veremos películas como Asher, protagonizada y producida por el invitado al festival Ron Perlman; Galveston, adaptación de la novela de Nic Pizzolatto; u Operation Red Sea, megahit de acción militar. Anima’t incluirá la gore Chuck Steel: Night of the trampires o Liz and the Blue Bird, mientras que en Noves Visions podremos comprobar el buen estado de salud del más arriesgado fantastique europeo y descubrir perlas de Lav Diaz y Apichatpong Weerasethakul, tradicionales en el festival.

Panorama Fantàstic dará la voz a muchos debutantes, caso de Jenn Wexler, Xu Jizhou o Daniel Goldhaber. No es novato Darren Lynn Bousman, director de buena parte de la saga Saw, que revive la nunsploitation (el cine sensacionalista sobre monjas) con St. Agatha.