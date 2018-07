Travis Scott, Caroline Rose y Princess Nokia abren la 24ª edición del FIB

La 24ª edición del Festival Internacional de Benicàssim arranca esta tarde y durante cuatro días -del 19 al 22 de julio- situará el municipio castellonense en el epicentro de los sonidos 'indies'. El menú de la primera jornada incluye el hip hop de Travis Scott, el rap de Princess Nokia, el refrescante pop de Caroline Rose y el rock ochentero y bailable de Two Door Cinema Club. Entre los platos fuertes de esta primera jornada también se encuentra el rock melódico en castellano de los españoles Izal y los guitarrazos de los británicos Nothing but Thieves.

La primera jornada empezará a las 18:45, un cuarto de hora después de la apertura, y se podrán ver otras bandas como Zulu Zulu, The Magic Gang, Tune-Yards, Everything Everything, Jessie Ware, Cashmere Cat y Vulk, entre muchos otros. Por otro lado, el baile está asegurado con los pinchadiscos Pablo Radiola, Bea Cheries + Álvaro Naive Set, Yiorch, Prinkmouse Djs y Dj Soak en el South Beach Pool Party.

The Killers, cabezas de cartel el viernes

La segunda jornada, la del viernes, tiene a la banda estadounidense The Killers como grandes protagonistas. Considerada como una de las bandas "más icónicas" de su generación, los rockeros de Las Vegas irrumpieron en la escena con 'Hot Fuss', su álbum de debut en el 2004, cada uno de sus cinco discos de estudio ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda venda 25 millones de discos, encabezando festivales y tocando en recintos del todo el mundo.

La trayectoria de la banda se evidencia en un directo basado en un catálogo que incluye canciones como 'Mr. Brightside', 'When You Were Young', 'Human', 'Read My Mind', 'Runaways' y de 'Wonderful Wonderful', su reciente álbum que también ha llegado a lo más alto de las listas, 'The Man' y 'Run For Cover', recuerdan los responsables del certamen.

Otros grupos destacados para la jornada del viernes son The Vaccines, Eric Prydz y Catfish and the bottlemen.

El trap de C. Tangana

En cuanto al panorama nacional destaca la presencia de C. Tangana, uno de los raperos más destacados del momento actual. El artista interpretará su nuevo éxito 'Bien duro' y otros se sus temas en el Escenario Visa. Por este espacio pasarán también Sleaford Mods, The Charlatans y Amable.

El South Beach Dance Stage Radio 3 acogerá nombres como Desert, Bob Moses, Palmistry, Tommy Cash, Jackwasfaster y Pedro Vian. Y el escenario VW Music Driving Club se convierte una noche más en la sala Razzmatazz con la presencia de Perro, La Plata, Rural Zombies, The Snuts, Buenavista, Cuchillo de fuego, Dani Less, Júlia y Siria.

Pet Shop Boys y Liam Gallagher son los cabezas de cartel del sábado y el domingo respectivamente. Completan el cartel bandas imperdibles en directo como The Kooks, Belle & Sebastian, Metronomy, Toundra, Justice, Madness, Parquet Courts y Dorian, por citar los más populares.

Impacto económico

El FIB no es solo música, sino que también supone un impacto turístico y repercusión internacional para la localidad costera "impagable", según destacan fuentes del área de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim. La concejala de Turismo, Elena Llobell, insiste en que "gracias a festivales como el FIB, Benicàssim está situado en el mapa a nivel internacional" y además, añade, "si Benicàssim tiene el sello de ciudad de festivales es, en principio, porque es el germen, por el FIB".

Según explican a Europa Press desde el departamento de Turismo municipal, la ocupación hotelera está al cien por cien. "Los hoteles están llenos, y los campings acogen ya, en un solo día de apertura, a más de 5.000 personas", precisan. Los espectadores disfrutarán de cuatro jornadas de la mejor música del panorama nacional e internacional.