Vientos africanos en Pirineos sur

Lanuza deja a un lado los sonidos latinos para dejar paso a los cálidos vientos, ritmos y armonías provenientes de África, con la presencia del senegalés Youssou N’Dour y los malienses Tinariwen, como gran atractivo de la noche. África está repleta de nuevos sonidos y Pirineos sur siempre ha estado atento a sus evolución, con la presencia de estrellas consagradas como con presencias menos conocidas por le gran público. Y el programa de esta noche es buena prueba de ello.

Youssou N’Dour, todo un tótem de la música africana, vuelve al Pirineo aragonés, en esta ocasión para presentar los temas de su primer disco en siete años años, Africa Rekk. Ésta será la tercera vez que el senegalés actúe en el festival, donde cuenta con fieles seguidores desde sus visitas de 1995 y 2003.

El mbalax es un género musical, encabezado por el propio N’Dour, que mezcla el estilo de los narradores de cuentos con ritmos afrocubanos traídos por los caribeños en su regreso a África Occidental entre los años 40 y 60. En los años 70 esta fusión se amplió para mezclarse con ritmos de danzas senegalesas, solos de saxofón, guitarras, percusiones, influencias del jazz y del rock norteamericanos. Desde 1979, el senegalés ha sido un referente en el género y lo ha exportado por todo el mundo actuando con artistas como Mory Kante, o Peter Gabriel. El africano, artista comprometido –es ministro consejero del presidente de la República de Senegal y activista proDerechos Humanos–, además de presentar nuevo disco, recordará los hitos de su carrera, que dura ya más de 30 años: Seven seconds, con Neneh Cherry, In your eyes, Inmigrés o Wiri-wiri.

Abrirá la noche Tinariwen, que se ha convertido en un grupo de culto que entusiasma y consigue adeptos más allá de los círculos de aficionados a la world music. Pero esta formación no es una recién llegada, ya que se fundó en los años 80 cuando el guitarrista Ibrahim Ag Alhabib se reunió con otros músicos que luchaban en la revolución tuareg, y con los que compartía el deseo de abrir la tradición de las músicas africanas a influencias occidentales. Cerrarán el concierto DJ Javimar y DJ Douds.