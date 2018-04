Artur Mas insinúa que "hay gente en Madrid" que quiere una repetición de las elecciones

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha insinuado que "hay gente en Madrid" que, probablemente, quiere una repetición de elecciones en Catalunya porque "no aceptan" los resultados del 21D.

"Yo creo que en este momento hay gente en Madrid que, probablemente, no ve mal que se repitan elecciones en Catalunya, porque en el fondo no aceptan" los resultados electorales del 21 de diciembre, dijo Mas anoche en declaraciones a TV-3.

El líder del PDecAT ha cargado también contra el Estado por los procesos judiciales abiertos contra los líderes independentistas por el proceso soberanista: "Ahora, ya se sabe que España es capaz de ir a por todas", ha afirmado.

Al hilo de esta denuncia, el expresidente catalán ha agregado que "ya sabemos que, incluso, después de la muerte de Franco y de pertenecer a la Unión Europea con todo lo que esto significa, aquí se puede acusar de rebelión a alguien por promover un referéndum".

Por otro lado, Mas ha cargado también contra el expresidente del Gobierno, Felipe González, y ha recordado que éste ya pedía la aplicación del 155 cuando se celebró la consulta del 9 de noviembre.

"El gran demócrata de izquierdas por consultar a la gente. Porque se consultó a la gente, yo diría, aquello no fue un golpe militar. Allí no había metralletas ni había pistolas. Era un consulta no vinculante desde el punto de vista jurídico. (...). ¿Y esto justificaba aplicar un artículo -el 155- que en el fondo lo que hace es usurpar las funciones legítimas y, añado, constitucionales de un pueblo como el catalán?. ¿Y esto lo dice uno de izquierdas y demócratas?", ha reflexionado el expresident.