Coixet, a la prensa inglesa: "No soy fascista"

"No soy fascista". La directora de cine catalana Isabel Coixet, en declaraciones a la prensa británica, ha mostrado su oposición a la independencia de Catalunya y asegura que muchos catalanes son reacios a manifestar su posición contraria a la secesión "por temor a ser llamados fascistas".

La cineasta, autora de películas como 'Mi vida sin mi' o 'La vida secreta de las palabras', explica a 'The Guardian' su visión del 'procés', que tacha de "innecesario" y de fomentar la división, por lo que desea hablar por aquellos que se sienten "silenciados y eliminados del discurso público" porque no apoyan el referéndum.

El ejemplo del 'Brexit'

"No ser independentista no te hace fascista. Simplemente significa que creemos que el sentir catalán y español no son conceptos antagónicos ", aseguró Coixet en un artículo publicado recientemente. "La gente tiene miedo de hablar", afirma Coixet a 'The Guardian'. "La gente me dice, 'Gracias por hablar, porque estoy demasiado asustado'. No creo que un referéndum sea la mejor manera de saber lo que está pasando en el país. El 'Brexit' es un ejemplo: No creo que la gente realmente supiera que estaban votando. Y lo que el Gobierno está diciendo es, si el 51% vota sí, OK, ahora somos independientes ".

Diferencias entre la derecha y los nacionalistas

Coixet se queja de que el debate sobre la identidad nacional ha ahogado el resto de temas: "Todavía estoy esperando a que alguien me diga cómo será la nueva república catalana". "Francamente, me resulta difícil distinguir entre un partido centralista de derecha y otro nacionalista catalán".

Referéndum sin validez

En opinión de Coixet, de llevarse a cabo finalmente un referéndum, éste tendrá escasa validez: "Va a ser como el último, completamente irrelevante", asegurá Coixet. La directora de cine se sumó al manifiesto firmado por un centenar de académicos y políticos catalanes en el que se pide la suspensión del referéndum porque "no cumple con los requisitos democráticos necesarios".

Defensora del federalismo

En ese manifiesto, se considera que las llamadas leyes de "desconexión" representan "una perversión del sistema político, la ruina de la armonía cívica y la fractura de la sociedad catalana", por que abogan por una España federal de izquierdas en el marco de una Europa federal.