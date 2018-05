Iglesias y Montero consultarán a las bases si deben dimitir por la compra del chalet

Las bases dirán lo que quieran, a unos les parecerá bien y a otros mal, lo mismo que a los votantes muchos de los cuales van a perder. o importante de este caso es que no es coherente la compra de un chalet de lujo con el discurso con el que accedieron a la política. Han traicionado a quienes confiaron en ellos. ¿Como van a atacar a la casta si hacen lo mismo que ellos en cuanto cobran un sueldo fijo?, su discurso ya no es creíble porque dicen una cosa y hacen otra y se han convertido en casta. ¿Con que discurso se presentan ahora?, Este señor siempre decía que viviría en Vallecas aunque fuera presidente del Gobierno. Nos has engañado Pablo y tu también Irene. Lo que digan las bases no legaliza el hecho