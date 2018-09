El Ministerio del Interior aboga por expulsar a un líder musulmán

La Dirección General de Policía ha emitido una propuesta de expulsión de Mohamed Attaouil, presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik, de Salt (Gerona), y uno de los impulsores de la construcción de la mezquita de esta población de Gerona. Según adelantó ayer TV-3 y este diario pudo confirmar, la petición responde a las sospechas de vinculación de Attaouil con los movimientos salafistas en Cataluña y ante el convencimiento de que este líder religioso supone una amenaza para la seguridad.

Fuentes de la Dirección General de la Policía informaron de que se ha abierto «un procedimiento administrativo de expulsión» que «pasará a una instancia judicial», un proceso que todavía no ha concluido. Attaouil es actualmente el vicepresidente de la Ucidcat, la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, que reúne el mayor número de oratorios. La Policía cree que este dirigente musulmán defiende de manera habitual la «yihad bélica». Sin embargo, Attaouil declaró a TV-3 que no ha cometido «apología del terrorismo» y reclama «pasar por un juez» antes de ser expulsado. Según las fuentes citadas, eso acabará pasando. El abogado de Attaouil, Iván Jiménez, se preguntó por qué no lo llevan «inmediatamente a la Audiencia Nacional» o bien por qué no se encuentra en prisión preventiva «si es tan peligroso».

Se da la circunstancia de que este dirigente de la comunidad musulmana ganó un litigio en marzo del 2015 contra Telemadrid a la que acusó de atentar contra su honor. La televisión autonómica lo vinculó al terrorismo islamista en el vídeo.