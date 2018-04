Rajoy: 'Ha hecho lo que tenía que hacer'

Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. La difusión de un vídeo tras ser pillada robando en un hipermercado, sumada a la polémica del máster, ha precipitado su renuncia.

Abrimos un hilo directo para recoger las últimas noticias y reacciones sobre el caso.

La noticia de que la recién dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, había sido sorprendida una vez robando en un supermercado de Vallecas corría como rumor ya en el año 2012 y quedó rastro de ello en Twitter.

Precisamente el 13 de mayo de 2012, un año después de producirse el suceso, la cuenta de la Asamblea Popular 15M Puente de Vallecas preguntó directamente a Cifuentes por este asunto y en un mensaje posterior criticó que no hubiera dado explicaciones al respecto.

Hay que apoyar cualquier opción de regeneración que haga más respirable el clima en las elecciones de 2019. No confío en el mismo PP que aplaudía a Cifuentes a rabiar para regenerar nada. Ciudadanos tiene que replantearse su posición



Íñigo Errejón

Rajoy nos ha hecho vivir 33 días de bochorno y batalla interna en el PP por no reaccionar ante la trama en la universidad. Madrid merece un cambio y lo decidirán los madrileños en las urnas. Hay que ganar al bipartidismo y abrir una nueva etapa de dignidad. - Albert Rivera

14:27



El vigilante de seguridad del supermercado Eroski donde Cristina Cifuentes fue sorprendida con cremas que no había pagado en su bolso ha intervenido telefónicamente en La Sexta donde, preguntado por las cintas de seguridad, ha dicho que sabe que "en 15 días se borró todo". "Alguien" tuvo que quedarse "con esa grabación", ha dicho el vigilante, que no ha querido revelar su nombre.



14:26



El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que ve "lógica, normal y natural" la dimisión.



14:25



La dimisión de Cifuentes era algo muy solicitado. Según el Barómetro Político de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) elaborado para EL PERIÓDICO y publicado el domingo, el porcentaje total de consultados que quería que la presidenta de Madrid dejara de serlo se elevaba al 83,1%.



El nuevo foco del 'caso Cifuentes' está en el PP de Madrid tras la dimisión.



Cristina Cifuentes ha enviado un mensaje a los diputados del PP donde dice que seguirá como presidenta del partido en Madrid, después de anunciar hoy su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Cifuentes agradece a sus diputados el apoyo que le han prestado como presidenta regional y añade que está "segura" de que lo seguirá teniendo "como presidenta del partido en Madrid".

La presidenta regional, que aún no ha revelado si deja su acta como diputada de la Asamblea de Madrid pide "tranquilidad" a sus diputados "la espera de las decisiones que se irán tomando -añade- como siempre de la mano de nuestro partido y de su presidente".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha remarcado la importancia de la ética en la responsabilidad política y que esto haya llevado a la presidenta de la Comunidad saliente, Cristina Cifuentes, a dimitir. "Casi era esperado. Es tan importante la ética en la responsabilidad política que naturalmente entiendo que haya tenido que dimitir", ha trasladado la alcaldesa a la prensa.

El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, será el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones hasta que se convoque el Pleno de investidura del nuevo dirigente regional, según han informado fuentes del Gobierno autónomo.

La primera consecuencia de la dimisión de Cristina Cifuentes es que decae la moción de censura presentada por el PSOE y a la que Podemos y Ciudadanos iban a dar cobertura en la Asamblea de Madrid. La marcha de la presidenta regional obliga ahora a convocar directamente una sesión de investidura, que previsiblemente será exprés, para no mantener la incertidumbre ante la celebración del 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid. En esta fecha se celebra una recepción en la sede del Gobierno regional que preside el jefe del Ejecutivo autonómico.

Según fuentes de la dirección del PP, Rajoy pidió al coordinador general, Fernando Martínez Maillo, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que la dirigente madrileña debía dimitir antes del pleno de los Presupuestos, que se celebra a partir de hoy en el Congreso.

Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con Albert Rivera para abordar la salida del PP de la Comunidad de Madrid, según informa Juan Ruiz Sierra. "Le he enviado un mensaje hace pocos minutos y espero poder hablar con él por la tarde. Espero que recapacite y reflexione", ha dicho en Cuatro el líder socialista, para quien "esta no es una cuestión de un nombre", sino un "caso de corrupción generalizada en el PP".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, considera que la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifientes, ha dimitido "tarde y mal", y que la "corrupción" en esta comunidad no se resolverá con su marcha sino con un cambio de Gobierno.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de "apuntalar" la corrupción en la Comunidad de Madrid con su decisión de apoyar la investidura de un nuevo presidente del PP en sustitución de la dimitida Cristina Cifuentes.

En declaraciones a los periodistas tras la dimisión de Cifuentes, Robles ha instado a Rivera a explicar a los madrileños su nuevo respaldo al PP, porque la renuncia de la presidenta madrileña solo es el "colofón" a lo que ocurre en la Comunidad desde el denominado "tamayazo" de 2003, cuando dos diputados tránsfugas del PSOE impidieron gobernar al socialista Rafael Simancas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido tras la dimisión de Cristina Cifentes que "en política no vale todo", pero ha asegurado entender personalmente lo duro de la situación que ha tenido que afrontar la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.



Cifuentes ha borrado de su perfil de Twitter la mención a su ya pasada Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque sigue manteniendo su cargo como presidenta del PP madrileño.

📢 He renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid porque la izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos expresaron en

las urnas. No podemos permitir que destruyan el gran proyecto que iniciamos hace tres años. pic.twitter.com/9Vkymm3qDx — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 25 de abril de 2018

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid dispone de un plazo de quince días, al igual que el resto de grupos, para presentar un candidato tras la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, una renuncia que viene tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

Las siete mejores frases de la dimisión de Cifuentes.

El secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, ha atribuido la dimisión de Cifuentes a que forma parte del "entramado de corrupción del PP" en Madrid y ha restado importancia al video, asegurando que proviene de las "cloacas del Estado" y las "prácticas mafiosas" del PP.

13:16



Los socialistas insisten en la necesidad de echar al PP de la Comunidad de Madrid, tras la dimisión de Cifuentes. "Si Albert Rivera vuelve a apoyar a un candidato del PP, estará apoyando la corrupción", ha dicho la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.



La dimisión de Cifuentes pone fin a una etapa de desprestigio y bochorno en la Comunidad de Madrid.



Hoy toca garantizar la estabilidad política de la región.



En mayo de 2019, será el momento de gobernar y poner en marcha un proyecto reformista, liberal y de progreso. 🍊 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 25 de abril de 2018

El PP apunta a la salida de Cristina Cifuentes también como líder de los populares en Madrid. "Vamos a tomarnos un tiempo", ha dicho el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, ante la posible continuidad de la expresidente autonómica al frente de los conservadores en la comunidad. Maillo también ha querido reconocer la "valentía" de Cifuentes al tomar una decisión que "no es fácil".



13:03



El caso Lezo y el máster regalado eran motivos suficientes para que Cifuentes dimitiera, pero nadie merece ser destruido como ser humano. En política debe haber límites. El problema no es solo Cifuentes, sino la mafia del PP, sus sicarios, sus tabloides y sus cloacas. - Pablo Iglesias



Nos alegra que Cifuentes decida irse, la vergüenza es que lo haga por esto y no por manchar el nombre de la universidad pública y por ser cómplice de un sistema de corrupción en la educación pública - Sindicato de Estudiantes

Cifuentes se ha convertido así en el noveno presidente autonómico que dimite tras verse envuelto en alguna polémica o estar implicado en procesos judiciales o administrativos.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha asegurado este miércoles que la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid responde a la hoja de ruta del presidente, Mariano Rajoy, de "mantener a toda costa el poder". En declaraciones en la Cámara Alta pocos minutos después de que Cifuentes anunciara su marcha, el portavoz socialista ha señalado lo que a su juicio es "una maniobra mafiosa" para "hacer caer" a Cifuentes. Esta mañana se ha publicado un vídeo de 2011 en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y su sustitución por un "candidato limpio" del PP al frente del Gobierno regional supondrían un cambio de escenario que ya no justificaría que el partido naranja apoyase la elección del socialista Ángel Gabilondo.

"La moción de censura es en el caso de que la señora Cifuentes no se marche. Si se va y se acaba el caso Cifuentes y hay un presidente limpio, entonces no hay caso", ha señalado, instando al PSOE y a Podemos a intentar derrotar al PP "en las urnas, que es donde se ganan los gobiernos".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha atribuido la dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes a "un ajuste de cuentas mafioso", algo que ha tachado como "bochornoso".

"Se podría haber ahorrado un mes de bochorno y deterioro de las instituciones. Lo importante ahora es quien elige el relevo. PSOE, Cs y nosotros debemos llegar a un acuerdo. Queremos proponer que por encima de candidatos y siglas hagamos un gran acuerdo. Esta mañana voy a contactar con PSOE y Ciudadanos", anuncia Errejón.



12:29



El Gobierno de la Comunidad de Madrid continuará en funciones tras la dimisión de Cristina Cifuentes hasta la toma de posesión de un nuevo presidente regional, cuya propuesta deberá formalizarse en el plazo máximo de quince días.



12:28



"Es una decisión que beneficia a la Comunidad de Madrid porque evita que la extrema izquierda entre en el Gobierno autonómico de la mano de Podemos", afirma Xavier García-Albiol.12:13

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, adelanta el anuncio de su dimisión, que tenía pensada para el 2 de mayo. Tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que este miércoles se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011, Cifuentes se va "con la cabeza muy alta" pero con un "sentimiento amargo".



Mariano Rajoy, en los pasillos del Congreso: "Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer, era obligada su dimisión en esta situación. Hemos oído sus explicaciones, tenía derecho a darlas y empieza una nueva etapa en el PP de Madrid", informa Pilar Santos.

12:08



Cifuentes dice que "esta campaña que dejó de ser política y pasó a ser personal" es "el coste de mantener tolerancia cero contra la corrupción".

12:07

Cuenta que las informaciones conocidas sobre su incidente en un supermercado formaron parte de un dossier con el que se la intentó extorsionar.

Atribuye a una campaña para "destruir al adversario político y también a la persona" las últimas informaciones contra ella.

Cifuentes adelanta el anuncio de de su dimisión, que tenía pensada para el 2 de mayo, porque "se han traspasado todas las líneas rojas".

Comparece Cristina Cifuentes:

"El vídeo se comenta solo, lo tiene que valorar Cifuentes", ha dicho Albert Rivera.

11:53

La dirección del PP espera la "dimisión inmediata" de Cristina Cifuentes tras haberse sabido que robó en un hipermercado en el 2011. Según fuentes de la cúpula del PP, la presidenta madrileña no debe esperar la llamada de Mariano Rajoy, que esta mañana está reunido con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.



La dimisión de Cristina Cifuentes implicaría directamente que decae la moción de censura impulsada por el PSOE en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Cámara regional debería hablar con los portavoces de todas las formaciones políticas con representación y establecer la fecha para una investidura a la máxima brevedad. El dos de Mayo se celebra el Día de la Comunidad, con una representación en la sede del Gobierno autonómico presidida por la presidenta.



"El super debería haber borrado ese video a los 15 dias y alguien lo ha guardado dursnte siete años como herramienta de chantaje. Cifuentes tiene que dimitir, pero el PP no puede quedarse. Los que han guardado el video para hacer un relevo no pueden quedarse ni elegir a la sucesión. Pedimos que dimita cuanto antes, pero el PP no puede quedarse. Me voy a poner en contacto con Psoe y Ciudadanos para llegar a un acuerdo. La moción de censura es más urgente que nunca", dice Íñigo Errejón.

Hablamos con el vigilante de seguridad que estaba en la sala de monitores del Eroski: "Vi a una señora rubia que se metía dos botes de crema en el bolso"

11:34



El PP considera "insostenible" la situación de Cifuentes, pero no aventuran aún cuál será el futuro inmediato de la presidenta autonómica, que en cualquier caso se enfrenta a una moción de censura en la Asamblea de Madrid por el escándalo se su máster, que debe celebrarse antes del 7 de mayo.

11:07



UGT ha pedido a Cifuentes que dé "un paso atrás" para que "la Comunidad de Madrid pueda dar un paso hacia adelante", mientras que CCOO cree que la aparición de un vídeo en la que se le habría pillado robando cremas hace siete años significa que "se están moviendo unas piezas que hacen que su futuro político sea muy oscuro".

Así lo han manifestado los secretarios generales de ambas organizaciones, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), en declaraciones a los medios frente a las puertas del Congreso, donde han iniciado una campaña para recoger firmas con el fin de exigir una revalorización de las pensiones conforme a la inflación.

El PSOE ha pedido a Ciudadanos apoyar una investidura del portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, en caso de que la moción de censura promovida por su partido decaiga ante la eventual dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado este miércoles a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, a que convoque "inmediatemente" el Pleno de la moción de censura tras la publicación del vídeo en el que se la ve supuestamente pillada por robar cosméticos en un hipermercado en 2011.



El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que el vídeo en el que supuestamente se ve a Cristina Cifuentes tras haber sido sorprendida hurtando cremas en un supermercado en 2011, "huele a mafia nauseabunda".

"Lo de hoy de Cifuentes huele a mafia nauseabunda. Un vídeo de hace 7 años. Lo sacan hoy en el medio que eligen habitualmente para darse las navajadas y los tiros en la nuca. No han tenido valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo", ha escrito Puente en su cuenta de Twitter.

El periodista Manuel Cerdán, autor de la noticia, asegura que las imágenes "demuestran que es ella al 200 por cien". Cerdán ha explicado en declaraciones a la cadena COPE que la noticia "era una leyenda urbana", algo que siempre había sobrevolado a la actual presidenta de la Comunidad, vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid cuando se produjeron supuestamente los hechos en 2011, y que su publicación ahora no tiene nada que ver con el escándalo del máster. "No es una filtración interesada, llevábamos investigándolo desde hace tiempo", ha contado Cerdán a Carlos Herrera.



La dirección nacional del PP está a la espera de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se pronuncie sobre el vídeo difundido este miércoles en el que la habrían 'pillado' robando cremas en un hipermercado en el 2011, por lo que de momento ha rehusado a hacer cualquier tipo de valoración, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no pudo resistir la tentación. La crema Olay Regeneris 3 de cuidados intensivos objeto de sustracción en el 2011, según ha publicado Ok Diario, debía ser en aquel momento pieza preciada para una carrera política al alza que requería el apoyo de pócimas mágicas para fortalecer el ego y mejorar el cutis. La crema Olay Regenerist 3 cuesta poco más de 20 euros.



"El PP ha convertido a la Comunidad de Madrid en una cloaca. Está en juego la honorabilidad del sistema representativo. Apelamos al PP a que deje de ensuciar las instituciones. Y a Ciudadanos a que contribuya a la regeneración democrática", ha señalado José Luis Ábalos (PSOE) desde el Congreso, informa Iolanda Mármol.

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, considera que Cristina Cifuentes debe dar explicaciones sobre el vídeo difundido este miércoles de una supuesta 'pillada' robando en un hipermercado en 2011, porque, conforme ha afirmado, "las imágenes son las que son".

"Tendrá que salir y explicar lo que crea oportuno, las imágenes son las que son y el relato, sinceramente, me parece una 'cutrez'", ha subrayado Albiol.

A todo esto si sabes lo de Cifuentes es gracias a vendettas entre familias del PP. Hienas con amigos en el CNI. - Gabriel Rufián

10:15

Durante 30 años Cifuentes ha formado parte de la mafia que hoy la deja caer. Utilizan sus tabloides cómplices para sacar a la luz toda la basura que tenían guardada contra ella. Tiene que dimitir, pero no solo ella. Madrid tiene que librarse de toda esta trama mafiosa y corrupta. - PODEMOS



Cifuentes tiene que dimitir porque está en la Lezo, porque falsificó su máster y porque forma parte de la misma mafia que hoy la está acribillando en prime time. - Pablo Echenique



En la agenda oficial, Cristina Cifuentes no tiene acto convocado para hoy pese a que en los últimos días sí que había recupero el ritmo de meses anteriores y estaba teniendo diversas apariciones públicas, como la entrega del Premio Cervantes el pasado lunes o ayer, que acudió a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Fuentes próximas a la dirigente madrileña han evitado hacer valoraciones sobre las imágenes hasta el encuentro de esta mañana, aunque sí que enmarcan la información en la "campaña" contra Cristina Cifuentes que comenzó, según dicen, con la publicación de las falsificaciones de las notas de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se reunirá esta mañana, en torno a las 11 horas, con su equipo más próximo para abordar la información que ha publicado este miércoles 'OkDiario' con un vídeo en la que se la habrían pillado en 2011 supuestamente robando cremas en un supermercado cerca de la Asamblea de Madrid, siendo ella vicepresidenta.