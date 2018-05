Urkullu: "No es ético hacer sufrir a las familias de presos de ETA"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha vuelto a reclamar este viernes al Gobierno central un cambio en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA y ha subrayado que la dispersión, además de "no ser legal" tampoco es "ética" porque "hace sufrir innecesariamente a las familias" de estos reclusos.

Urkullu ha hecho esta reflexión durante su respuesta a una pregunta que le ha formulado en el pleno de control del Parlamento Vasco el representante de EH Bildu Julen Arzuaga sobre unas declaraciones en las que el lehendakari aseguraba que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "es sensible a un cambio en la política penitenciaria".

"Cada vez que me he reunido con Rajoy le he presentado este tema y le he hecho propuestas", ha señalado el lehendakari, quien ha citado el plan de acercamiento de presos de ETA planteado por su Gobierno.

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de modificar la política penitenciaria tras la disolución de la organización terrorista "desde un punto de vista ético, legal y para fomentar la reinserción desde la definición que le da la Constitución".

"Ni ético ni legal"

"Se me hace incomprensible que se haga del alejamiento una condición política. Esta medida solo provoca sufrimiento a las familias, que no han cometido ningún delito, y hacer sufrir innecesariamente no es hacer política. No es un comportamiento ético ni legal", ha lamentado.

Una vez que ETA se ha disuelto el lehendakari se ha mostrado "ilusionado" porque se abre la posibilidad de que se "puedan dar pasos".

"Tengo esa esperanza", ha señalado el lehendakari, quien ha defendido que sería "decisivo" que el Parlamento Vasco ratificara un acuerdo en el que se recogiese la declaración de Bertiz suscrita por él y por la presidenta navarra, Uxue Barkos, en la que se reclama la adaptación de la política penitencia "a un nuevo contexto" y se aboga por una reflexión global crítica del pasado por parte de todos los partidos que mencione la violencia de ETA.

En esta línea, ha insistido en que la desaparición de ETA "debe ayudar a conseguir un consenso" sobre la memoria, la convivencia y la política penitenciaria que supere la "fragmentación política profunda" que provocó la organización terrorista en Euskadi.