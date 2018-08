Austria deniega el asilo a un joven afgano homosexual "porque no actúa como un gay"

Las autoridades austríacas han rechazado la demanda de asilo de un joven afgano que alegó ser homosexual porque "no actúa" ni "se viste" como una persona gay, según ha informado el semanario 'Falter'.

Un funcionario de la Baja Austria, en el noreste del país, consideró que este joven afgano de 18 años mentía al alegar que temía por las represalias que podría sufrir en su país por motivos de su orientación sexual.

"Ni la forma de caminar ni la manera de actuar o vestir revelan que usted sea homosexual", escribió el responsable en su informe para justificar el rechazo de la demanda de asilo.

El funcionario también señaló un "potencial de agresión" en el hombre que uno "no esperaría de un homosexual" porque el adolescente se peleó con otras personas en un albergue en el que se alojó.

POCO SOCIABLE

Otro motivo para dudar de la homosexualidad del joven fue que tenía pocos amigos y pasaba el tiempo solo o con grupos pequeños. "¿Los homosexuales no son más sociables?", se preguntó el autor del informe.

El demandante de asilo explicaba en su petición que tomó consciencia de su sexualidad a la edad de 12 años, pero el responsable consideró que era "demasiado precoz" y, por tanto, improbable, "especialmente en una sociedad como la afgana donde no hay estimulación sexual pública a través de la moda o la publicidad", añadía el informe.

El joven afgano, que llegó solo a Austria cuando todavía era menor de edad, ha apelado esta decisión, según añade 'Falter'.

El Ministrio del Interior de Austria ha explicado este miércoles que no podía comentar nada sobre este caso, pero que no refleja la realidad. "Las demandas de asilo deben justificar las razones de su fuga. No hay reglas sobre las pruebas, pero las autoridades deben demostrar si una solicitud es infundada y por qué", ha añadido el ministerio en un comunicado.

En Afganistán, la homosexualidad está considerada como un comportamiento sexual desviado, prohibido por el Islam.