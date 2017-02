Nueva jornada de protestas contra Trump

En medio de una jornada de protestas en todo el país contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, unas 3.000 personas se manifestaron el sábado en West Palm Beach, en Florida, donde el mandatario pasa el fin de semana y asistió a una gala. También hubo manifestaciones en contra del nuevo Gobierno en otras ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

En un ambiente festivo y pacífico, gritando consignas a favor de los inmigrantes y refugiados y contra el veto migratorio que ha suspendido un juez, o que comparaban a Trump con Vladimir Putin y defendían que "EEUU no es un país fascista", los manifestantes se concentraron en la plaza Trump, desde donde iniciaron una marcha de 4 kilómetros.

Protestors chant: "Hey hey, ho ho. Donald Trump has got to go." pic.twitter.com/DXxMoLlnQZ