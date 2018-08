Trump arremete contra Cohen y desaconseja contratarlo como abogado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tardado en reponder y desacreditar a su exabogado personal, Michael Cohen, que ayer confesó ante un tribunal de Nueva York ser culpable de ocho cargos, entre ellos el de haber violado las leyes de financiación de la campaña electoral "en coordinación con y bajo la dirección de un candidato a un cargo federal", refiriéndose a Trump.

"Si alguién está buscando a un buen abogado, le sugiero que no contrate los servicios de Michael Cohen" ha escrito en un tuit Trump.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

Minutos después ha escrito otro tuit en el que resta importancia a la autoinculpación de ayer del que fue durante muchos años uno de sus principales asesores legales. "Michael Cohen se declaró culpable de dos cargos por violar la financiación de la campaña electoral que no son delito", dice el magnate. "¡El presidente Obama violó a gran escala las finanzas de su campaña y el tema se resolvió fácilmente!", ha añadido.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!