Trump estudia ahora frenar las separaciones de familias en la frontera

Donald Trump no es inmune a la presión. Tras varios días de indignación creciente y denuncias por la crisis humanitaria que ha abierto separando a familias de inmigrantes que cruzan sin papeles la frontera, la Administración está preparando ahora una orden ejecutiva para frenar esas separaciones, según fuentes citadas por Associated Press y la cadena conservadora Fox.

Según AP, es la secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, quien está trabajando en el borrador de una orden que dirigiría a su departamento a mantener juntas a las familias cuando son detenidas al cruzar la frontera sin papeles. La orden también instaría al Departamento de Defensa a ayudar a ocuparse de las familias. Esas mismas fuentes también dicen que no está claro si el presidente apoya dar ese paso, pero Nielsen está de camino a la Casa Blanca.

El propio Trump, que ayer insistía en defender su decisión de aplicar la política de "tolerancia cero" que ha creado la crisis, había tuiteado esta mañana que estaba "trabajando en algo"

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something - it never ends!