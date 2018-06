Inglaterra da un festival

Mientras algunos favoritos caminan con la soga al cuello, Inglaterra vive tranquila. Llegó a Rusia sin hacer demasiado ruido, con una joven generación de futbolistas pilotada por Gareth Southgate, y ya está en octavos de final. Es cierto que su grupo, con Túnez y Panamá, es el más cómodo del torneo, pero los pross han exhibido su poder. El duelo ante Bélgica, con ambas selecciones ya clasificadas, será uno de los más plácidos del cierre de la primera fase.

Es la primera vez que Inglaterra logra seis goles en una Copa del Mundo (6-1). Los Tres Leones se unieron a Francia y Bélgica como únicas favoritas que ya han hecho los deberes antes del desenlace final de la fase de grupos. No pueden decir lo mismo otras potencias como España, Brasil, Argentina o Alemania, pendientes de sellar una clasificación con tintes agónicos en casos como el de la campeona, salvada milagrosamente por Kroos.

En Nizhni Novgorod no hubo demasiada historia. Panamá demostró que es la peor selección del campeonato. Entró en Rusia casi por casualidad gracias a un gol ilegal que no rebasó la línea (aplicando la tecnología no se habría dado por bueno) y una carambola de resultados que dejó fuera a EEUU. La debutante plantó cara a Bélgica durante 45 minutos, pero ayer fue una caricatura de equipo que llegó a dar pena al defender las jugadas de estrategia de los ingleses.

Southgate situó a Loftus-Cheek por Dele Alli, con molestias, pero mantuvo al cuestionado Sterling en lugar de Rashford. Ni siquiera ante los débiles canaleros brilló el extremo del City. El papel de protagonista volvió a recaer en Lingard, nuevamente el mejor de los pross, acompañado por Kane y Stones, letal en el juego aéreo. Los tres firmaron el abultado triunfo británico.

El central adelantó a los ingleses al rematar un córner completamente solo (m. 8) y el astro del Tottenham amplió la ventaja al transformar un penalti sobre Lingard (m. 21). El interior del United selló el tercero con un excelente disparo en pleno desbarajuste de los panameños.

A BALÓN PARADO / Otro cabezazo de Stones (m. 39) después de una falta y un nuevo penalti transformado por Kane (m. 45) certificaron la manita en la primera parte. Cuatro goles a balón parado se llevaron los centroamericanos, que evidenciaron su desesperación en esa última jugada en la que solo les faltó agarrar al seleccionador inglés. La sensación de impotencia del combinado panameño fue total.

La segunda mitad solo sirvió para confirmar el estado de gracia de Kane, que desvió por casualidad un tiro de Loftus-Cheek para sellar su hat-trick y auparse al pichichi del torneo, por encima de Cristiano Ronaldo y Lukaku. «A veces se meten todas y otras no, pero los penaltis los practico mucho», comentó el inglés. También Panamá marcó su golito, celebrado en las gradas por su gente como si fuera el del triunfo.

INGLATERRA 6

PANAMÁ 1

3Goles: 1-0, min. 8: Stones; 2-0, min. 22: Kane, de penalti; 3-0, min. 36: Lingard; 4-0, min. 40: Stones; 5-0, min. 45: Kane, de penalti; 6-0, min. 62: Kane; 6-1, min. 78: Baloy.

3Árbitro: Grisha (Egipto). Amarilla a Cooper y a Escobar, por Panamá; y a Loftus-Cheek.

3Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier (Rose, min. 70), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (Delph, min. 63), Young; Sterling y Harry Kane (Vardy, min. 63)

3Panamá: Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gabriel Gómez (Baloy, min. 69); Godoy (Ávila, min. 62), Cooper, Bárcenas (Arroyo, min. 69) José Luis Rodríguez; y Blas Pérez.