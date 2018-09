El museo de las oportunidades

Ningún museo español se encuentra entre los 10 más visitados del mundo. El Reina Sofía ocupa el puesto 11 del ranking. El Prado, el 18. De Aragón, no sale ninguno. El ranking, como los de las universidades, no debe mitificarse. A menudo, la masificación va reñida con el deleite y muchas variantes intervienen en la contabilización de visitas. Pero la discreta posición no deja de sorprender en un país de turismo masivo, con una de las mejores pinacotecas del mundo, el Museo del Prado, y un lienzo icónico como el Guernica en el Reina Sofía. La gratuidad y los hábitos culturales de cada país son fundamentales para atraer visitantes. El voluntariado del mundo anglosajón y su cultura de mecenazgo y patrocinio son inherentes a su éxito. Al fin, el presupuesto es determinante. Además de los dos museos de Madrid, destaca la posición del Guggenheim de Bilbao. El museo vasco ha logrado posicionar ala capital vizcaína entre las grandes del arte. A pesar de que no figure entre los más visitados, tres de sus exposiciones del 2017 sí se situaron entre las diez que más visitas ha tenido, según The Art Newspaper. Resultan evidentes los beneficios de promocionar los museos. Tenemos patrimonio: fomentarlo no solo alentará el turismo de calidad, también educará a la sociedad. A nivel aragonés debe ser lo mismo. Así, el futuro Museo de Sijena también estará en el punto de mira.