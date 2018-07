Álex Muñoz, el cuarto central

Desde que se anunció la marcha de Mikel González al fútbol chipriota se sabía que el Real Zaragoza contrataría a un central para la próxima temporada. No lo había encontrado hasta ahora y todavía no lo ha hecho oficial, pero en las próximas horas anunciará que Álex Muñoz será el cuarto defensor de la plantilla la próxima campaña. Se trata de un central del Sevilla Atlético que acaba de completar la concentración de pretemporada con el primer equipo en Benidorm.

Hay un acuerdo verbal para la llegada de Álex Muñoz, que sería presentado en los primeros días de la próxima semana y podría participar ya en los amistosos que se disputan el jueves en Teruel y el sábado en Tarragona, una vez que supere el pertinente reconocimiento médico y firme su nuevo contrato por tres temporadas en el que el Sevilla se guardará un porcentaje sobre un posible futuro traspaso. La operación es independiente de la de Marc Gual, con el que se mantiene un acuerdo verbal pero que no llegará a La Romareda hasta que el Sevilla no cierre el fichaje de dos delanteros. Mientras no lleguen, el club andaluz no autorizará la salida de este ariete elegido por Lalo Arantegui para ocupar la plaza de Borja Iglesias.

Alejandro José Muñoz Miquel es un defensa alicantino de 23 años y 1,85 de estatura, con un poderoso juego aéreo, al que le quedaba un año de contrato con el club hispalense, donde ha jugado las dos últimas temporadas en su filial. La pasada campaña, en la que el Sevilla Atlético descendió a Segunda B, disputó 25 partidos. En la primera fueron 19, seis más que en su primer año en el Sevilla Atlético.

Muñoz, en principio, cumple las necesidades que tiene el equipo aragonés en la zaga, donde Grippo y Verdasca partirían, en principio, como centrales titulares. No obstante, Idiakez ya ha empezado a utilizar al portugués en el mediocentro defensivo. Lo hizo en el amistoso de ayer contra el Boltaña y ya ha sido el comodín en varios de los ejercicios de trabajo táctico preparados por el técnico durante la concentración de pretemporada. El técnico lo hace en previsión de llegar al comienzo de Liga con varias bajas en la medular.