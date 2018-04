Natxo medita la entrada de Papu en el once en Vallecas

La novedad del retorno de Grippo al eje de la zaga puede no ser la única en Vallecas. El suizo parece el recambio seguro de Verdasca, que cumple sanción, después de que el propio Grippo fuera baja ante el Huesca por su expulsión en el campo de la Cultural Leonesa. Con esa novedad segura en el once, Natxo González medita otro giro de tuerca más, que sería la entrada de Papunashvili en ataque para acompañar a Borja Iglesias, lo que dejaría a Pombo en el banquillo. La opción aún no está decidida, pero sí que ronda mucho la cabeza del entrenador. El resto del once sería el que derrotó al Huesca en el derbi.

Pombo, con cinco goles decisivos en Liga, se ha ganado muchísimo crédito para Natxo, pero su nivel ha bajado en las últimas semanas. Desde que cumplió el choque de sanción ante el Lorca tras ver la quinta amarilla ante el Numancia, partido en el que anotó dos tantos, el canterano ha ido perdiendo presencia ofensiva. De hecho, en el derbi ante el Huesca, Natxo lo cambió en el minuto 55 con un ostensible enfado del entrenador (y también del futbolista al ser cambiado). Otros jugadores de la plantilla, recientemente por ejemplo Febas o Verdasca y hace algunos meses Eguaras, tuvieron ración de suplencia y no sería extraño que Pombo saliera del once en Vallecas ante el Rayo.

Pombo fue sustituido por Papu ante el Huesca y el equipo notó para bien la entrada del extremo georgiano, que fue decisivo en el gol, ya que el primer disparo que despeja Remiro es suyo para que después marque Javi Ros, mientras que tras ese tanto aprovechó bien los espacios atrás que daba el conjunto oscense. Además, en Vallecas es previsible que el partido sea de dominio rayista, porque al equipo que dirige Míchel le gusta tener el balón y es un conjunto muy ofensivo, el máximo goleador de la Liga, y el Zaragoza tendría espacios para el contragolpe, donde la velocidad y la capacidad de desequilibro de Papu pueden ser importantes.

CRISTIAN, CON TODOS

En el resto del equipo no se esperan más cambios. Benito, Lasure y Mikel González seguirán en la defensa, donde entra Grippo, de buen nivel hasta que le llegó la roja en León. Mientras, en la medular el rendimiento ante el Huesca y la Cultural y su gol decisivo en el derbi le mantendrán a Javi Ros en el equipo, junto a Zapater, Eguaras y Febas. Este último como la parte más adelantada del rombo. Borja y Papu o Pombo completarán una alineación donde estará, tal y como se preveía pese a sus molestias, Cristian Álvarez, que ayer ya se ejercitó con el grupo.

El portero se entrenó al margen tanto el martes como el miércoles, por un trabajo individualizado al tener leves molestias, pero estaba previsto que ayer ya se entrenara con todos, como así sucedió. Cristian Álvarez, que visita la que fue su casa, ya que jugó en el Rayo Vallecano, es clave para el Zaragoza, porque el portero argentino está dando muchos puntos al conjunto aragonés con sus intervenciones.

De este modo, el Zaragoza, que buscará en Vallecas su quinta victoria consecutiva fuera, todo un récord histórico, tendrá las bajas para jugar ante el Rayo de Verdasca, sancionado, y de Oliver Buff, que ayer siguió al margen por su lesión en el gemelo ante la Cultural y, aunque ha tratado de llegar a tiempo, todo apunta a que no estará ante el Rayo y su regreso llegará con el Almería.