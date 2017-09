Zoido atribuye a "causas ajenas" el incumplimiento de la cuota de refugiados

Con gente como esta, no me extraña que esta país sea un cachondeo indecente, en cual, cada uno interpreta o hace las leyes a su conveniencia. Decir que " ni depende de nosotros" es una falacia de señorito " andalú". Por otro lado ¿acaso no depende de ellos la devolución de los CUARENTA MIL MILLONES de € que nos ha rapiñado la banca? Regalito para asegurarse el futuro en algún consejo de administración para vagos y trepas.