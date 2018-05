Los jóvenes ven fuera su futuro laboral

Las fábricas se fueron a China, marruecos , turquía etc, y les seguimos comprando alegremente como si estuvieran aquí. Y eso solo genera PARO. Ayer, sabado, los bares Chinos lleno de españoles. Será que han venido a pagarnos las pensiones. Alguno o muchos están equivocados.Y so que no pagan el impuesto de Sociedades como los desgraciados españoles, que la mayoría tienen que cerrar. Españoles seguid dando de comer al enemigo, cuando os destruya ya no habrá remedio.Lo que pensais que es barato os lo cobrarán en impuestos etc, el sistema hay que mantenerlo y no os librareis de pagar eso o más. Que comprais barato y no entra dinero = menos medicamentos subvencionados, y así con el resto , y podéis protestar lo que queráis. Que comprais barato y no entra dinero = Os subo el IVA o el IRPF u otro impuesto. Lo vais a pagar si o si.