¿Ha supuesto el desconfinamiento entre autonomías un fuerte aumento del número de intervenciones en la montaña?

El desconfinamiento no ha supuesto un fuerte aumento del número de intervenciones de los equipos de rescate de la Guardia Civil, pero sí se ha notado. No ha sido un volumen exagerado de servicios, pero en relación con los meses de confinamiento el porcentaje sí es elevado.

Pero en 2021 no se ha llegado a producir el parón que hubo el año pasado durante parte del invierno y la primavera.

La actividad no se ha detenido por los desconfinamientos parciales de provincias y comunidades, con lo que el parón no ha sido como el que hubo el año pasado. Aragón no tiene muchos habitantes y eso influye en el número de intervenciones, en las que se ha notado un aumento en el momento en el que se ha permitido viajar entre comunidades.

¿Temen un incremento del número de rescates con la llegada de mayor número de aficionados a la montaña?

En la medida en que aumente el número de personas que acceden al medio natural se incrementará también el número de intervenciones, por pura probabilidad.

¿Se espera una llegada masiva de visitantes al Pirineo?

La peculiaridad de este año, con respecto al pasado, es que no creemos que venga al Pirineo gran parte del turismo de playa que lo hizo en el 2020 para evitar las aglomeraciones, en busca de la naturaleza y por la mayor facilidad para guardar la distancia de seguridad. De forma que es posible que no se dé esa circunstancia, a lo que se une que hay mucha gente ya vacunada. No tenemos datos para valorar, pero por mero cálculo de probabilidades pensamos que es posible que baje la afluencia, aunque no pasa de ser una especulación. No puedo prever lo que pasará de aquí a julio.

¿Cómo ha sido el invierno pasado? ¿Influirá en la temporada de rescates?

Esta temporada se caracteriza por el hecho de que todavía hay bastante nieve. De hecho todavía se siguen haciendo actividades invernales y hay gente que va equipada con crampones y piolets y que hace esquí de montaña en el Aneto y la Maladeta. Por ello quienes suban a los picos tienen que tener presente que en las partes altas se pueden encontrar nieve que a primera hora de la mañana estará dura y que si no se aborda debidamente equipados es peligroso. Por otro lado, los barrancos han empezado este mes de mayo y el senderismo también se ha iniciado. Por ello hay que aconsejar precaución a quienes desciendan por los barrancos, dado que llevan bastante caudal. Ha sido un invierno un poco raro. Hasta hace pocos días ha estado nevando. Han sido nevadas fuertes en algunos casos y se han ido acumulando centímetros.

¿Qué han hecho los equipos de intervención durante los meses de menor actividad?

Durante el confinamiento hemos seguido preparándonos, como siempre hacemos. Se ha mantenido el mismo potencial de reacción ante cualquier eventualidad, siempre tenemos personal de guardia durante 24 horas en coordinación con el 061. Este verano se reforzarán las unidades y se estacionará un helicóptero en Benasque que se sumará al que está en Huesca.