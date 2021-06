Aragón pasa al nivel de alerta 2 y los bares respiran un poco más. Al menos otras dos horas, aunque Teruel ya estaba pudiendo cerrar a las 00.00 horas. El presidente de la Asociación de Cafés y Bares de la provincia de Zaragoza, José María Marteles, ha señalado que en el sector estaban «satisfechos» con el incremento de aforos, horarios y ocupación de clientes por mesa, así como ha agradecido que la DGA anunciara las medidas el jueves y no un viernes como venía siendo habitual, «lo que da un poco más de margen a los establecimientos para poder adaptar sus estructuras de negocio al nuevo contexto normativo», ha dicho Marteles.

En este sentido, el presidente de la asociación zaragozana ha asegurado que celebraban la reapertura de los negocios del ocio nocturno, aunque creen que «deben contar con un horario de funcionamiento diferenciado y superior al del resto de establecimientos de hostelería, atendiendo a la naturaleza de su actividad», ha matizado Marteles, o de lo contrario la medida podría tener «una escasa operatividad». Asimismo, instan también al Gobierno de Aragón a recuperar lo antes posible el consumo en las barras, «pues son elementos vertebrales para una gran mayoría de bares de Zaragoza y su provincia», ha destacado.

El ocio nocturno podría decirse que es uno de los más beneficiados del nuevo paquete de medidas del nivel 2. Aragón permite su reapertura hasta la medianoche. «Vamos a ser positivos, es un comienzo, es bueno poder abrir, poner el equipo de música y que los disc jockeys vuelvan a trabajar», ha recalcado el portavoz del sector en la comunidad, Alberto Campuzano, quién además ha insistido en que la nueva norma era un punto de partida, pero quieren «trabajar en horario nocturno».

«No entendemos porqué nos dejan solo hasta medianoche como el resto de bares, pero claro, menos horas» –según la licencia del establecimiento no puede abrir a según que horas­–. «Entiendo que el Gobierno de Aragón tendrá que mover ficha cuando estemos abiertos y vea que no pasa nada, porque somos parte de la solución», ha enfatizado Campuzano, expresando que muchos locales no abrirán este fin de semana porque no da tiempo a «organizarse». «Yo le digo a mis compañeros que ayer estábamos cerrados y hoy podemos por lo menos desempeñar actividad», y eso para el sector es un flotador de inmedible diámetro.

Sobre el ocio nocturno, el grupo parlamentario de Cs pidió al Ejecutivo que permita la actividad del ocio nocturno en la comunidad hasta las 2.00 horas de la madrugada, criticando al mismo tiempo que las nuevas normas publicadas se han dictado «con un brazo atado a la espalda».