La propuesta del Salud para reorganizar varias urgencias de tarde en una docena de centros de salud de Zaragoza y, por tanto, de cerrar algunos de los servicios para que sea unificados en uno solo "no está cerrada todavía". A pesar de que en los documentos internos enviados a la dirección de Atención Primaria del sector I, a los que ha tenido acceso este diario, se apunta que "el nuevo modelo de reorganización entra en vigor el próximo15 de junio", fuentes de la consejería de Sanidad de la DGA aseguran que la medida "no tiene fecha de aplicación". "Ese documento es una propuesta inicial que, en todo caso, se materializará más adelante. Todavía ha de cerrarse", añaden. Es decir, la intención se mantiene y con toda probabilidad se pondrá fin a estos servicios en las condiciones anunciadas, pero no será el próximo martes. "La próxima semana no se cierra nada", insisten.

Desde que a principios de esta semana se supiera de esta intención del Salud, denunciada por parte del sindicato CSIF Aragón, las críticas se han ido sucediendo. Además de este colectivo, la Comisión de Salud de la Federación de Barrios de Zaragoza, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón o partidos como IU y el PP también se han mostrado en contra de esta situación.

Además del "perjuicio", según estos colectivos, que se le podría provocar a la ciudadanía, desde CSIF también alertan de la modificación de condiciones de trabajo en unos 220 sanitarios, tanto de Atención Primaria como de Continuada.

La intención

La Atención Continuada se presta en horario de 17.00 a 20.00 horas. El planteamiento del Salud pasa por el cese de las las urgencias vespertinas, de lunes a viernes, en Actur Sur, Arrabal y Parque Goya, que pasarán ahora a estar unificadas en el Picarral. Los sábados, domingos y festivos, por contra, todos estos centros tendrán su punto de Atención Continuada en Actur Oeste. Esto en el sector sanitario I.

En el sector II, Rebolería, San José Norte, San José Centro y Torre Ramona pasarían a centralizar el servicio, si la propuesta se aprueba, en Las Fuentes Norte. Por otro lado, La Almozara, Casablanca, Seminario-Romareda, Torrero y San Pablo trasladarán sus urgencias entre semana al centro de salud de Sagasta.