El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves dos iniciativas orientadas a condenar la concesión del indulto a los políticos catalanes que cumplen pena de prisión por el procés independentista en Cataluña. Han recibido los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y el Partido Aragonés. En contra han votado el PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

El portavoz de Cs, Daniel Pérez, encargado de presentar la primera iniciativa ante los grupos, ha asegurado que con los indultos Pedro Sánchez «quiere poner de rodillas a un país para seguir atornillado al poder» y ha pedido el voto a favor de su iniciativa «pensando en los cien mil aragoneses que viven en Cataluña». Las Cortes de Aragón «deben decir no a los indultos, a la desigualdad y al chantaje», ha afirmado, y ha pedido al PSOE «valentía, coherencia y sentido propio» antes de asegurar que Sánchez «volverá a ser Sánchez, el mentiroso compulsivo que lleva dentro para que el Gobierno pase por encima de la Justicia».

«Junqueras y el resto de la banda no solo no han mostrado el más mínimo arrepentimiento, sino que siguen con la soflama chulesca de que lo volverán a hacer. Volverán a romper familias, a dinamitar amistades, a hundir la economía y a enfrentar a las dos mitades de Cataluña», ha asegurado el portavoz de Cs, que ha solicitado que el PSOE fuera coherente "con lo que Lambán ha venido diciendo los últimos meses".

Mar Vaquero, que ha presentado la iniciativa del grupo popular sobre el respeto a las decisiones judiciales y la no concesión del indulto, ha destacado que «el 70% de los aragoneses han mostrado su rechazo absoluto» a esta medida de gracia y ha acusado al presidente del Gobierno de España de «utilizar las instituciones en beneficio propio y despreciar la Constitución, apoyando la felonía de los golpistas». De paso, ha instado al PSOE aragonés «a elegir entre su líder y su país, entre España y Aragón, entre los golpistas y la independencia».

«Este también es un tema de Aragón porque preocupa a muchos aragoneses», ha rematado la popular, que ha recordado las sentencias judiciales y que el indulto «es una gracia discrecional pero no arbitraria» y que no hay «ni un solo indicio» de arrepentimiento. «Aquí vamos a ver el_ADN y la esencia del PSOE de Aragón», ha cerrado la portavoz del PP antes de que Vox, a través de Santiago Morón, presentase una enmienda de modificación a la iniciativa del PP para incluir una alusión «en defensa de la unidad de la nación española», que fue rechazada por Mar Vaquero.

En el debate también ha participado Darío Villagrasa (PSOE), Nacho Escartín (Podemos Equo), Carmen Martínez (Chunta Aragonesista), Jesús Guerrero (Partido Aragonés) y Álvaro Sanz (Izquierda Unida), que ha sido el primero en dirigirse a las formaciones de derecha asegurando que niegan «el uso de una herramienta constitucional» y recordando que solo el PP concedió «seis mil indultos», aunque el PSOE indultó a Armada, «que salió a la calle con un tanque».

Jesús Guerrero ha asegurado que con Cataluña «nos une mucho más de lo que nos separa», por lo que hay que tender «puentes», pero se ha preguntado si existirá el arrepentimiento «o volverá a pasar lo que nadie quiere».

Por su parte, Carmen Martínez ha dicho que «les sobra orgullo patrio» y que cada vez que son «políticamente incapaces de algo recurren a los tribunales» y que estas iniciativas «solo sirven para alimentar el ruido».

Nacho Escartín, que tuvo que reconducir un par de veces a Ramón Celma porque no le dejaba hablar, entiende que los indultos son «un pasico» para la reconciliación y que el arrepentimiento «no es un requisito obligatorio» como ya se vio en su día con Tejero. «Unos indultos les gustan y otros no», ha afirmado antes de que el socialista Darío Villagrasa no solo reprochase las formas y los modos de los proponentes, a los que acusó de no querer un debate pausado, «sino una excusa para atacar al Gobierno de España».