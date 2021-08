Albarracín sufrió ayer los efectos de una gran tormenta de agua y granizo que dejó 12,6 litros de agua por metro cuadrado en cinco minutos.

El punto de máxima preocupación se concentró en la residencia de mayores de la localidad. Allí saltaron las alarmas por fugas de agua derivadas de la acumulación de agua en el lucernario, que junto al granizo, provocó la filtración de agua por los cristales amenazando con inundar la parte baja del edificio. Además, el acceso quedó totalmente anegado y tuvo que ser la cuadrilla del ayuntamiento, miembros de Protección Civil y efectivos de la Guardia Civil de Albarracín quienes se personaran en el lugar. Así, lograron achicar el agua y tener la situación bajo control en menos de tres horas, una rápida actuación teniendo en cuenta "la vulnerabilidad" de los más de 50 residentes, que se encontraban "agobiados" por la situación.

Según ha explicado el alcalde de la localidad, Miguel Villalta, por la noche se procedió a la valoración de los daños en las vías de tránsitos para retomar la circulación, donde se habían dado acumulaciones de hasta un metro de altura. Esta mañana se ha llevado a cabo la limpieza del conjunto histórico del municipio. Para ello, se ha utilizado una mini retroexcavadora de 2 metros de diámetros debido a la estrechez de las calles y, en la plaza Mayor, aguardaba un camión para cargar con la acumulación de sedimentos y lodos procedentes de las calles.

Por otro lado, los técnicos del ayuntamiento procederán próximamente a la valoración de los daños en los edificios, aunque todo hace indicar que no serán muy "importantes". El parque municipal continúa totalmente anegado. Si esta tarde no se repite el episodio, esperan completar la limpieza de todo el entorno en menos de 48 horas. Sin embargo, las previsiones no son muy halagüeñas y existen altas probabilidades de que las tormentas se vuelvan a suceder.

En la misma Sierra de Albarracín, la localidad de Guadalaviar también ha sufrido los estragos de los 40 litros por metro cuadrado que se concentraron en 20 minutos. De este modo, se han visto afectados todos los huertos del municipio en el caso de los cultivos que no estaban a cubierto y, también, los campos de patatas con los que cuentan entre 15 y 20 agricultores de la zona.

También en la misma comarca, en este caso en Griegos, las tormentas de lluvia y granizo alcanzaron los 54 litros por metro cuadrado en tres horas. La mayor parte de las incidencias se han quedado en materia de goteras y canalones, a expensas de balance de los posibles daños en cultivos y animales porque la mayoría son a nivel particular.