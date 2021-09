El Ayuntamiento de Monzón ha desplegado en el último año diversas acciones con el objetivo de controlar las plagas de palomas en el núcleo urbano de la ciudad, mostrando su efectividad con la captura de 3.329 aves.

La participación ciudadana ha sido clave para el éxito de estas actuaciones. A través de los avisos que se daban vía telefónica, se han podido detectar los lugares más afectados e instalar jaulas trampa en los tejados o en las terrazas de esos edificios, o en zonas cercanas cuando el solicitante no ha permitido la colocación de estos puntos de captura.

Durante este periodo, también se han realizado rondas sistemáticas con aves rapaces en el entorno urbano y vuelos de caza en la periferia. Dentro del núcleo, donde deben estar controladas, han sido expuestas bajo el mando de profesionales -posadas en el brazo- por diversos puntos de la ciudad. "A las afueras, las depredadoras han conseguido ahuyentar a una gran cantidad de aves objeto de control", según fuentes del ayuntamiento. Con la presencia de estas depredadoras en ambos puntos, también se consigue que las palomas detecten su presencia en la zona y la reconozcan como territorio hostil.

Precisamente, el fácil acceso a comida en el entorno de Monzón y los numerosos puntos de refugio de los que disponen en el casco urbano son los principales problemas. Por ello, "resulta muy importante" que no queden aperturas en ventanas o cubiertas ni puertas abiertas en casas no habitadas para que no se permita la entrada ni la nidificación de estas aves.

En los próximos días se intensificará el servicio a través de la contratación de otra empresa especializada, con el objeto de incrementar el número de capturas y tratar de controlar las fuentes de alimento y los lugares de nidificación