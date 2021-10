En Aragón se contabilizan las viviendas de grandes tenedores bancarios que tienen viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias (no son todas las vacías porque hay muchas que son propiedad de particulares, que no tienen obligación de comunicarlas a la Administración, ni tampoco están obligados a hacerlo todos los grandes tenedores ya que hay sociedades que no tienen que comunicar). El principal impacto de la nueva legislación afectaría, según el registro del Ejecutivo autonómico, a 1.500 viviendas vacías notificadas en 2021 y a un total de 57 grandes tenedores en la comunidad.

Competencias "exclusivas"

Desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón recordaron ayer que las competencias de Vivienda son "exclusivas" de las comunidades autónomas. Por eso afearon al Ejecutivo central que no se haya contado con ellas para definir la norma. "Se trata de un texto elaborado sin consulta, por lo menos a la comunidad autónoma de Aragón, a la que tampoco se le ha facilitado para su lectura", manifestaron fuentes del departamento. El consejero del ramo, José Luis Soro, señaló que "no podemos valorar lo que no hemos tenido oportunidad de leer".