El 89% de los centro educativos de Aragón cobran una cuota base a las familias, siendo en la comunidad de 36 euros de media. Así se desprende del Estudio de Precios de Colegios Concertados, que ha realizado la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), a través de la consultora Garlic B2B. Estos simularon ser padres y madres buscando colegio para sus hijos, poniéndose en contacto con 338 colegios concertados, 27 de ellos en Aragón.

En el resto de España, el pago mensual es del 87% (en Madrid y País Vasco, se cobra una base en el 100% de los concertados; y un 98% en Cataluña), siendo obligatorio en el 77% de los casos, en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que establece la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos. Sí que está permitido cobrar cuotas siempre y cuando no exista ánimo de lucro y el pago sea voluntario. El pago medio más alto se realiza en Cataluña, con 202 euros de media, seguida de la Comunidad de Madrid y el País Vasco, mientras que en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, como Aragón, las tarifas están por debajo de los 80 euros de media. Algunos colegios no cobran cuota o es voluntaria, mientras que, por ejemplo, en el St Paul’s de Barcelona, es de 930 euros al mes.

En Aragón existen un centenar de centros concertados, aunque en el estudio participaron 27. Del informe de la consultora se desprende que en el 72% de los centros educativos aragoneses la cuota es voluntaria, en el 20% es obligatoria y en un 8% el no pago supone la exclusión de los alumnos. El pago medio en la comunidad es de 36 euros, pero existen grandes diferencias entre los centros consultados. El Ánfora Internacional es el más caro, con 100 euros mensuales, seguido del Antonio Machado (95), El Salvador (53), Don Bosco (52), Sagrado Corazón-Moncayo (48). Los más bajos se dan en Santa Ana, Santa Rosa, con 18 euros respectivamente de cuota, La concepción (16,89), Nuestra Señora del Castillo (15) y El Buen Pastor (10 euros). Tres de los participantes tienen una cuota base mensual de 0 euros: Cantín y Gamboa, Hijas de San José y La Milagrosa- Zaragoza. Este cobro ha bajado algo más de dos euros de media con respecto al año pasado y más de 22 con respecto a hace dos años, cuando era de 58,55 euros.

De «es una norma» o «cada uno decide» a «la mayoría de las familias la pagan»

Otros datos a tener en cuenta es que en la comunidad, el 36% de los centros no explican el concepto de voluntariedad de las cuotas, frente al 64% que sí lo hacen. En el País Vasco no lo hace un 90% de los colegios; y en Cataluña, el 87%

El 8% de los consultados excluyen al alumno que no paga la cuota, siendo del 15% en España y del 33% en la comunidad de Madrid, lo que obliga a las familias a recoger al alumno para que no asista a las actividades o ubicándolo en otra clase con o sin atención. Esa exclusión es del 17% en Andalucía, del 28% en la Comunidad Valenciana 2% en Cataluña. Por ejemplo, en Betania-Patmos (Cataluña) cuentan que «si no se paga el niño no puede asistir a las clases»; en Vegasur (Madrid), entrarían más tarde. Ya en Aragón, en Don Bosco, asegura la consultora en el informe que es «norma del colegio, obligatorio, pero si no puede pagar el alumno puede asistir»; en La Anunciata «no les dejan pasar un recibo y no pueden obligar a pagarlo, pero intentan convencer a las familias que es un bien para mejores escolares»; y en Compañía de María, «cada uno decide, pero no te beneficias de los descuentos que ofrecen. En el caso del colegio concertado más caro de España, el barcelonés St.Paul’s, «no se puede decir que es obligatoria, pero todo el mundo la paga». Y en el vasco Axular Lizeoa, dicen: «No es voluntaria. Hay que pagarlo».