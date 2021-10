El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, adelantó este jueves que el presupuesto para el Departamento de Sanidad en las cuentas del próximo año será mayor. «Me comprometo ante ustedes a que será una cantidad infinitamente mayor a la de este año, sin tener en cuenta el extra del covid. Vayan preparándose para aplaudir», dijo Pérez durante su intervención en el pleno de las Cortes y ante las quejas de la bancada del PP, que había pedido su comparecencia.

El titular de Hacienda, además, defendió el «control» que su departamento hace sobre las cuentas «de todos los capítulos de personal» de la Administración y, en el caso concreto del Salud, negó cualquier situación de fiscalización. «No hay intervención alguna, lo que se hace es una labor de control específica, que se ejerce de manera continuada y habitual por parte de Intervención General», señaló.

El consejero, al igual que ya hiciera hace 15 días la consejera de Sanidad, Sira Repollés, no habló de cifras a pesar de que Carmen Susín (PP) le recordó, en varias ocasiones, el «agujero» de 180 millones de euros que, según los sindicatos, hay en el Salud. «Del déficit hablaremos cuando termine el año, que es cuando se debe hacer. Es cierto que existe un desvío y lo que se hace es que, en el plazo de un mes, la consejería de Sanidad tiene que hacer un informe con propuestas de medidas a adoptar», explicó.

Sostenibilidad financiera

«El objetivo es alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y con ese informe previo podemos adelantarnos y mejorar la gestión», recalcó, al tiempo señaló que es «imprescindible» hacer un seguimiento mensual del capitulo 1 de todas las secciones presupuestarias. «Especialmente de las de Educación y las del Salud por la fuerte carga de personal y su repercusión en la cantidad global del capítulo 1 de las cuentas. Eso no significa fiscalizar», defendió.

El debate se volvió más bronco entre PSOE y PP a la hora de abordar el tema de la contratación del personal sanitario y la no renovación de algunas plantillas. En este sentido, Susín lanzó varias cifras: «La partida de personal del Salud, en agosto, estaba ejecutada en un 66%. El año pasado, con el grueso de la pandemia, estaba en un 71% y en 2019 en un 70%. ¡Qué extraño! Sin ver los expedientes, le aseguro que esto no me cuadra», le espetó la popular al consejero Pérez.

Susín también tachó de «recorte» los contratos covid que no se están renovando, pero el consejero de Hacienda le recordó que «los contratos covid tenían fecha de inicio y de finalización», ha apuntado. «Aún así, Sanidad está estudiando caso por caso y donde se considera necesario se mantienen», añadió.

Entre interrupciones varias y alguna llamada de atención del presidente de las Cortes, Javier Sada, Pérez Anadón también aseguró que «nadie va dejar de cobrar» su nómina, tal y como había afirmado Susín. Esta había asegurado en su intervención que «las nuevas incorporaciones de personal que ha habido, al no estar autorizadas por Hacienda, no han cobrado este mes», ha dicho. Algo que Pérez Anadón, quien recordó en varias ocasiones la época de recortes del PP, negó que vaya a suceder