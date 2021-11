No está mal que de vez en cuando los parlamentarios salgan de su zona de confort y se lancen a la piscina de las metáforas. Pero a veces, de tanto rizar el rizo, el resultado acaba casi provocando la incredulidad que pretendía denunciar.

La diputada del Partido Popular, Carmen Susín, criticó que las cuentas de 2022 son una «ensoñación» del presidente de Aragón, Javier Lambán. Y para ello viajó hasta Disneyland para vestir de fantasía algo tan serio como los presupuestos.

«Parece que el 20% de reducción de costes a las empresas de Teruel es otra nube de algodón del quiosco del señor Lambán. En Vivienda, anunciaron 40 millones para rehabilitación. ¿También están en el quiosco de las nubes de algodón de Disneylandia del señor Lambán?», se preguntó Susín, antes de zanjar que «como el algodón de azúcar, sus propuestas se diluyen en tiempo y forma».

El portavoz del PSOE en Hacienda, Óscar Galeano, le respondió igual. «Pueden frotar la lámpara de Aladdín, pero muchos ciudadanos no quieren regresar al mundo de Nunca Jamás donde ustedes, de la mano de Vox, suprimirían impuestos en una sociedad más conocida como el Libro de la Selva. No sé a quién quieren confundir con esas realidades no paralelas, sino directamente falsas», le reprochó.