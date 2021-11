El impacto de la séptima ola de covid en los hospitales de Aragón es "mucho menor" al de otras olas y, de hecho, el sistema por el momento no está en niveles comprometidos. Aunque es una realidad que las cifras han ido creciendo de manera sostenida en el tiempo. El impacto de la vacunación en los ingresos es indudable. "Una persona no vacunada que se infecte de covid tiene casi 9 veces más posibilidades de ingresar en la uci que un vacunado", ha dicho este viernes el director general de Asistencial Sanitaria, José María Abad.

En estos momentos, y según datos del departamento, de las 26 personas con covid que están en la uci en Aragón hay 16 no inmunizadas o con la pauta incompleta. Esto supone que, aunque solo el 10% de la población mayor de 12 años no está vacunada en la comunidad, este grupo supone el 58% de los ingresados en uci en el último mes

También hay notables diferencias en la edad media de los ingresados en intensivos. "Hablamos de 70 años en los no vacunados y 62 años en los vacunados. Y también cambia la estancia media, porque los no vacunados están unos 30 días frente a los 19 de los inmunizados", ha detallado Abad.

Continúa el proceso de vacunación en Aragón

Por otro lado, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha recordado que, en estos momentos, está en proceso la dosis conjunta gripe-covid en mayores 70 años (donde un 55% ya se la ha puesto), así como la dosis antigripal para sanitarios y sociosanitarios, los mayores de 65 años y menores de 65 con patologías de riesgo

A partir de la semana próxima se incorporará a la campaña la segunda dosis en vacunados con Janssen, que ya se ha iniciado en colectivos específicos como en internos de prisiones. Además, está pendiente de aprobación la vacunación de la tercera dosis a las personas de entre 60 y 69 años. El acuerdo llegará vía ministerio y se prevé para el próximo martes.