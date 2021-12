El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el secretario general, Teodoro García Egea, y el portavoz de la formación y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida arroparán a Jorge Azcón en el congreso de la formación en el que será elegido como nuevo presidente del PP de Aragón.

Todos los grandes dirigentes del partido apoyarán al alcalde zaragozano en el inicio de esta nueva etapa de los conservadores en la comunidad autónoma, donde Azcón toma el relevo de quien ha sido su presidente durante los últimos casi cinco años, Luis María Beamonte.

El partido celebrará su cónclave durante los días 18 y 19 de diciembre en el Palacio de Congresos de la Expo, donde se espera una nutrida representación de cargos del partido a escala autonómica y estatal, también con la presencia de destacados alcaldes y presidentes regionales del PP.

Los 900 compromisarios debatirán y votarán las enmiendas de las dos ponencias, la de reglamento y la política, en la primera jornada. Ese mismo sábado por la tarde, Azcón será elegido presidente del partido y se anunciará quién le acompañará en su nueva andadura en el comité ejecutivo del partido en Aragón. Las quinielas sobre los nombres que acompañarán al presidente siguen abiertas, entre la posibilidad de una fuerte renovación en el partido, y la inclusión de algunos perfiles que den continuidad al trabajo realizado en el territorio en los últimos años.

Objetivo: "Recuperar" Aragón

Tal y como ha explicado el presidente del XIV Congreso del PP de Aragón, Manuel Blasco, el secretario del partido, Teodoro García Egea, participará en la inauguración del cónclave el sábado, tras las intervenciones del propio presidente del congreso y la presidenta de Nuevas Generaciones en Aragón, Tatiana Gaudes. Pablo Casado será el encargado de clausurar la cita el domingo, tras las palabras de quien será ya el nuevo líder regional, Jorge Azcón.

"Para el Partido Popular, Aragón es muy importante. Es la segunda legislatura fuera del Gobierno autonómico. Ahora llega un cambio en la presidencia y es muy importante para el partido recuperar este territorio", ha señalado Blasco. "En el congreso vamos a hablar mucho de Aragón y de Jorge Azcón, que cuenta con el apoyo cerrado de las tres provincias aragonesas y con un partido totalmente unido", ha destacado.

Para reforzar la figura del primer edil zaragozano, además, se ha previsto la realización de una "mesa de alcaldes" el sábado por la tarde, que moderará el madrileño Martínez-Almeida. A expensas de posibles cambios de última hora, participarán en el debate la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y regidores populares históricos como los de Alicante, Málaga, Santander, Estepona y Córdoba, entre otros.

El partido ha invitado, además, a todos los presidentes del PP a escala regional, aunque no está prevista su participación en las dos jornadas de congreso. La intención del PP es "dar la voz a los alcaldes", compañeros de Azcón en la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y está por confirmar la presencia del resto de líderes autonómicos, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en cualquier caso, no tendrá turno de intervención en la reunión de los conservadores aragoneses, como ningún otro líder autonómico. El congreso del PP de Aragón se volcará, por tanto, con Génova, y no dará oxígeno a la batalla interna que se vive en Madrid.

El foco de Azcón, por ahora, estará puesto en el municipalismo, mientras sigue abierto el debate sobre si será el candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza o a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Los presidentes provinciales del PP, Ramón Celma (Zaragoza), Joaquín Juste (Teruel) y Ricardo Oliván (Huesca), intervendrán en la clausura, antes que Azcón y Casado.