Teresa Ladrero, vicepresidenta de Diputación de Zaragoza, clausuró ayer el primer foro de municipalismo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La también alcaldesa de Ejea de los Caballeros aseguró que los municipios son «el eslabón más modesto de la escala administrativa y el más importante a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos». En ese sentido, agradeció al diario esta iniciativa y resaltó la necesidad de «dar visibilidad y reconocimiento social y mediático a los ayuntamientos», sobre todo tras las dificultades por la crisis sanitaria.

Ladrero también destacó el soporte de la Diputación de Zaragoza a las localidades zaragozanas a través de servicios y planes como el PLUS, que permiten financiar numerosas infraestructuras, y mencionó proyectos clave de esta legislatura como Ecociudad para mejorar la gestión de los residuos urbanos en la provincia con la construcción de seis plantas de transferencia.

Asimismo, exigió una reforma de la financiación local para dotar a los ayuntamientos de más recursos y reivindicó la labor de alcaldes y alcaldesas. «Frente al momento de desafección política que vivimos, necesitamos más visibilidad, más colaboración y más municipalismo», espetó la vicepresidenta.

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Luis Zubieta, alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), quien recordó el importante papel de los ayuntamientos durante la pandemia, en la que actuaron de «catalizadores de las ayudas autonómicas y del estado».

Ahora, la llegada de los fondos europeos representa «una gran oportunidad» y los municipios van a ser «parte fundamental» en su aplicación, indicó. Para ello, los ayuntamientos aragoneses han estado trabajando en el marco de la Agenda 2030 y han presentado proyectos por valor de 1.200 millones de euros.

Zubieta destacó que Aragón cuenta con 731 municipios, 33 comarcas y 3 diputaciones. «Somos pocos pero no poco», afirmó, antes de subrayar el valor de las administraciones locales a la hora de impulsar grandes proyectos, ya que ellas llegan donde no llega «el aparato del estado». Y concluyó que «los municipios no somos los hermanos pequeños de la administración».

Por su parte, Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se refirió al foro como un espacio para analizar la situación de los municipios, cuyos problemas «interesan y mucho en la capital». Además, destacó la participación «de alcaldes de distintas formaciones políticas, para compartir sus experiencias y aportar ideas nuevas» que permitan hacer avanzar a la administración.