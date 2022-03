Habían pedido la comparecencia del presidente Ciudadanos y el PP, incluso el propio Javier Lambán se ofreció a hacerlo a petición propia al objeto de informar sobre los posibles efectos y consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania. Ha ido girando el debate de la matinal del jueves de un extremo a otro de la cámara, aunque dentro de un punto de partida parecido. Bien matizado, eso sí, por los distintos partidos.

Ninguno ve con buenos ojos a Vladimir Putin, aunque a algunos como Podemos les acusan de tener cierta complicidad con el dirigente ruso y otros como Vox lo ven aún "con la hoz y el martillo". No así Lambán, que lo ha calificado como "una mezcla infecta entre Hitler y Stalin", que pueden ser juzgados por el mismo rasero, "un nacionalismo violento y canalla que cubrió de muertos Europa".

"Esa es la verdadera naturaleza de Putin", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha admitido que el conflicto va a impactar en nuestro modo de vida y que Europa debe reconvertirse en un poder "duro" pero ha querido detenerlo en otro marco alejado de las inclinaciones clásicas de la política contemporánea: "Cuando nos enfrentamos a problemas verdaderos no debemos pensar en izquierda y derecha, sino en la confrontación que hay entre la democracia liberal y la de aquellos que se adscriben a ideologías nacionalistas, populistas o autoritarias".

El PP tiende la mano

"Solo hay un mensaje ante la invasión de Ucrania y el padecimiento del conjunto de los ucranianos: libertad y democracia frente a la tiranía del invasor. Así lo ha manifestado la portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero. "Sin libertad es imposible garantizar la seguridad. La tiranía siembra dolor, solo la democracia salvaguarda los derechos de los ciudadanos".

La portavoz popular ha brindado el apoyo del Partido Popular al Gobierno y ha mandado un mensaje de solidaridad y apoyo a los ucranianos. "Desde Aragón debemos ser capaces de influir en esa respuesta común que debemos dar como nación.

Vaquero ha pedido a Lambán que el Gobierno de Aragón trabaje ya en un plan de acogida global para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos ucranianos que lleguen a Aragón. "Es necesario pensar de una manera completa: un plan de empleo, un plan para los ancianos, para la educación de los niños o la sanidad para todos".

"Si el Gobierno fuera otro, hace tiempo que la izquierda habría inundado las calles. Exíjale a Pedro Sánchez que baje los impuestos ya" Daniel Pérez Calvo - PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Daniel Pérez Calvo (Cs) ha sido el primero en intervenir tras el discurso del presidente. Ha arrancado fuerte atizando al arco zurdo: "Si el Gobierno fuera otro, hace tiempo que la izquierda habría inundado las calles", ha dicho el portavoz naranja, que ha solicitado a Lambán "que le exija" a Pedro Sánchez que baje los impuestos "ya".

Cs también ha tenido la mano para adoptar las medidas "que hagan falta" y que la crisis repercuta "lo menos posible" en la economía. "Ponga al servicio de esta causa la privilegiada situación geoestratégica de Aragón, todos los recursos humanos y materiales para echar a Putin de Ucrania", ha dicho Pérez Calvo, preocupado por las consecuencias que pueda tener la comunidad.

"Por la estructura de nuestra economía, el impacto directo no será alto. Pero sí el indirecto debido al ascenso del precio de la energía, que a algunas empresas les hace plantearse parar la producción. La automoción, sobre todo la alemana, acabará afectando también a la española", ha respondido Lambán, cuya primera preocupación es el suministro de materias primas, los cereales que llegan procedentes del Mar Negro. Las alternativas, de Argentina y Estados Unidos, van al parecer "por buen camino".

"Debemos ser capaces de diseñar un futuro conjunto (PP-PSOE) porque uno de los dos partidos liderará el Gobierno que tenga que hacerse cargo de la solución" Mar Vaquero - Portavoz del PP en las Cortes de Aragón

Mar Vaquero, portavoz popular, ha pedido mandar un mensaje sin fisuras: "Libertad y democracia". También ha solicitado diferenciar claramente la nación que es atacada porque una "ataca y mata, y otra resiste", además de recordar que para defender la libertad "es necesario reforzar la seguridad".

"Debemos ser capaces de diseñar un futuro conjunto (PP-PSOE) porque uno de los dos partidos liderará el Gobierno que tenga que hacerse cargo de la solución. No sabemos cuánto va a durar la guerra, pero mucho más de lo deseable en cuanto a consecuencias políticas, económicas...", ha afirmado Vaquero, que le ha solicitado al presidente "crear un mecanismo conjunto, controlar cuántas personas llegarán a Aragón y tener en cuenta cómo afectará al Presupuesto".

Lambán ha recogido el guante de manera inmediata. "Voy a contar mucho con los agentes sociales, pero la principal colaboración tiene que llegar de la política", ha afirmado el presidente, cuya ambición "no tendrá límites" en cuanto a capacidad de acogida pero que ha admitido que se debe replantear la estrategia de recuperación y resiliencia, pensada en el combate contra el covid, "para matizarla o ampliarla a través de un fondo" porque, evidentemente, "el mundo ha cambiado".

El jefe del Ejecutivo ha recuperado el discurso de instalarse "en la centralidad" que viene propugnando el PSOE, sobre todo desde su último congreso, para no confrontar entre izquierda y derecha, sino entre democracia y autoritarismo, a lo que Vaquero le ha advertido que sepa diferenciar "los adversarios de fuera del Gobierno y los enemigos que están dentro", en referencia a los socios de izquierdas del cuatripartito (Podemos y CHA).

"Piense en todos aquellos que estamos implicados en garantizar un futuro para todos y no en esos que solo piensan en garantizarse su futuro", ha incidido la popular.

Además, en su turno de respuestas Lambán ha contestado a Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, que hay que incidir en las sanciones, "y cuanto más duras, mejor", y en apoyar con armamento a Ucrania; a Jesús Guerrero, del PAR, le ha reconocido que es fundamental "que una comunidad como la nuestra aspire a participar en las políticas nacionales"; con Javier Palacín, de CHA, ha compartido sus apreciaciones sobre cómo compartir el futuro de Europa; y a Podemos le ha admitido que lo inminente es cambiar la fórmula mediante la que se establece el precio de la energía porque "de una simple decisión política se puede conseguir que el precio del megavatio por hora pase de 400 a 100 euros".

Aparte ha dejado a Vox, a quien le ha señalado que Putin no es la representación de la hoz y el martillo, como había señalado Santiago Morón en su intervención, "sino una mezcla infecta de Hitler y Stalin".

"El mundo no es un jardín francés. A un tanque no se le puede hacer frente con un ramo de gardenias sino con otro tanque" Javier Lambán - Presidente de Aragón

Por último, se ha detenido en sus socios de Gobierno (Podemos, PAR y CHA), de los que ha dicho que está a gusto "con todos" porque "en lo fundamental no nos separamos ni un ápice en lo que pensamos ni en cómo actuamos".

En su despedida, el jefe del Ejecutivo ha dicho que la solución pasa por un rediseño de lo que ha sido la UE hasta ahora. "No es un debate entre izquierda y derecha, sino entre libertad y despotismo", ha explicado Lambán, que ha incidido en la necesidad de usar las armas en coyunturas como la actual. "El mundo no es un jardín francés. A un tanque no se le puede hacer frente con un ramo de gardenias sino con otro tanque".

Ha adornado su ejemplo con la realidad de Alemania, "un país que desde 1945 no había invertido ni un euro en defenderse y que, en un giro copernicano, ha decidido destinar 100.000 millones de euros a su defensa", modelo que se debe compartir a la vez que se superan "viejos clichés de antiimperialismo americano y asumir parte de nuestros recursos a la defensa".

Más allá, la independencia energética llegará a través de las renovables a medio y largo plazo. "Mientras tanto, habrá que usar una energía demonizada (nuclear) pero a la que tenemos que recurrir".