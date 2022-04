Una docente interina en Aragón: "El proceso es desigual"

Patricia lleva 9 años como maestra interina en Aragón, por lo que con los cambios introducidos por el Ministerio de Educación ahora podrá acceder a una plaza fija sin necesidad de opositar. «Entiendo que a los recién llegados les moleste y ellos vean difícil conseguir una plaza, pero no es nuevo. Esto viene de lejos, sin que hubiera ningún proceso excepcional», declara.

«Yo he sufrido el haber aprobado dos oposiciones con buena nota y no tener plaza. Tenía un 9, pero en el concurso tenía poca experiencia y no la logré. Sin embargo, gente con un 5 en la oposición pero un 10 en el concurso la lograron. ¿Es justo? No, pero todos hemos pasado por esto», reflexiona.

«He sufrido el haber aprobado dos oposiciones con buena nota y no tener plaza. Gente con un 5 en la oposición pero un 10 en el concurso la lograron. ¿Es justo? No, pero todos hemos pasado por esto», reflexiona.

Ella tiene la especialidad de Pedagogía Terapéutica y, durante nueve años, ha ejercido en colegios de las tres provincias. «He hecho muchos kilómetros como interina», señala. Ahora mismo es maestra en un centro de la provincia de Zaragoza.

A pesar de que ella podrá optar ahora a esa plaza fija que desea hace tantos años sin tener que realizar un examen, Patricia tampoco considera que es un proceso «que no beneficie a todos» los interinos de larga duración. De hecho, en su caso considera que tiene «cierta desventaja» con respecto a otros candidatos.

"Por ejemplo, si se convocan 50 plazas pero se presentan 200 interinos con más de 5 años de antigüedad, ¿qué pasará con los que no logren esa plaza fija?", dice

A la expectativa

En este sentido se refiere a que hay «desigualdades en el proceso» porque aprobar una oposición a partir de 2012 da dos puntos extra, «pero en el caso de mi especialidad no ha habido convocatorias de oposición hasta 2016», dice. «No nos ha dado tiempo a llegar porque Aragón no ha sacado plazas como tal, algo que sí ha ocurrido con Inglés o Educación Física, donde esos interinos sí han podido conseguir esos puntos», recuerda.

"Tampoco nos parece bien que se estabilicen las plazas y no a las personas. A eso no le vemos sentido porque Europa lo que pide es lo contrario", señala esta interina.

Esta interina aragonesa está «a la expectativa» de cómo se desarrollará el nuevo proceso, del que todavía «se deben pulir» varias cuestiones. «Por ejemplo, si se convocan 50 plazas pero se presentan 200 interinos con más de 5 años de antigüedad, ¿qué pasará con los que no logren esa plaza fija? ¿Se volverá a la misma situación y, por tanto, a estar en una situación de fraude de ley tal y como reconoce Europa? ¿Qué pasará si en tres años no te colocas de forma fija, se seguirá igual?», se preguntaba.

«Tampoco nos parece bien que se estabilicen las plazas y no a las personas. A eso no le vemos sentido porque Europa lo que pide es lo contrario», añadió esta docente.

Por otro lado, Patricia considera que «si de por sí» realizar una oposición ya supone una burocracia «considerable», ahora que los procesos se cambian y amplían a tres vías «la situación va a empeorar», dice. «En Magisterio hay que hacer muchos trámites. Establecer tres vías de acceso puede ser un caos legislativo», señala.