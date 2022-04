El esquí de Aragón, pendiente de la jornada «clave» para su futuro

No hay duda de que ha llegado el Día D para la candidatura olímpica conjunta de Aragón y Cataluña. Todo el Pirineo está pendiente de lo que decidan los aparatos políticos de las comunidades en la reunión de Madrid, en la que el COE y su presidente, Alejandro Blanco, deben jugar un papel fundamental.

"Es un día clave para la candidatura. Si no se llega a un acuerdo al 100%, al menos habría que llegar al 80%. Y si no se puede acordar el nombre de la candidatura este lunes, tampoco pasa nada. Pero hay que avanzar porque es un momento muy difícil", admite José Ricardo Abad, presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI).

El mundo relacionado con el esquí está muy atento a lo que suceda hoy en Madrid, donde las partes deben encontrar una vía de salida a dos posturas bien opuestas. "Esto es un tren que pasa una vez, mucho más ahora que en el COI creen que el Pirineo es un territorio fantástico para acoger unos Juegos. Están convencidos de que estamos perfectamente preparados para organizarlos entre los dos, Aragón y Cataluña". Al menos eso es lo que ha transmitido desde el primer día el COI, al que por otra parte las disputas internas no le gustan un pelo y que espera tener encima de la mesa el dosier completo de la candidatura el mes que viene.

"Hay algo que nunca he entendido o no han explicado. Poco a poco se ha ido estropeando todo, pero desde el principio se dio por hecho que todo el esquí alpino se iba a celebrar en la Cerdaña pese a que en los valles aragoneses estamos perfectamente preparados para organizarlo. Todo empezó con esa premisa y, aunque parecía que en el reparto nos tocaba más, nos quedábamos sin el caramelo, sin la parte más atractiva de los Juegos", cuenta Abad.

El origen del conflicto estuvo ahí, aunque hasta el final Aragón no lo sacó a la luz. La equidad no fue tal para la DGA al hablar del esquí alpino. «Entiendo que el Gobierno de Aragón quiera que haya eventos en sus tres valles. Porque al final llegan recursos que dan valor a cada valle y los ponen en el mapa». No solo eso. El desequilibrio duele más al constatar que Tena, Benasque y el Aragón, los tres valles de la nieve pirenaica aragonesa, están perfectamente preparados para organizar las pruebas alpinas que se ha quedado Cataluña.

"Han organizado eventos como una Universiada, un FOJE (Festival Olímpico de la Juventud Europea), copas de Europa...", dice Abad, que recuerda que Gallinero (Cerler) "es una de las mejores pistas de Europa para pruebas de velocidad". Tiene la homologación para celebrar un Supergigante, e incluso admite un Descenso desde la pista de Tres Hombres.

Hay soluciones. Se puede proponer llevar a Cerler alguna prueba de Freestyle o Snowboard. Se deben decidir también cosas importantes como el esquí de montaña, que está sin negociar. No es fácil porque hay un acuerdo del COE con Cataluña.

"Todo se complica cuando entra la política y en este caso, además, la parte independentista de Cataluña. Aun así, soy optimista, espero que prime el sentido común porque no podemos dejar pasar esto. Tenemos que ceder los dos. Se trata de que gane el deporte y no la política. Claro está que, les guste o no, la candidatura es de España», remata el presidente de los deportes de invierno aragoneses.