El último reparto del COE: 550 deportistas menos en Aragón

Candidatura "equilibrada", "en pie de igualdad", que reparta el mismo número de pruebas y de la misma entidad entre Aragón y Cataluña. El encaje de bolillos no era sencillo y muestra de ello es que no ha habido acuerdo hasta ahora, aunque el presidente del COE, Alejandro Blanco, se aferrara ayer al "acuerdo" de la mesa técnica. El presidente del organismo olímpico presentó ayer las propuestas que han planteado sobre la mesa en este tiempo.

Son dos, principalmente, y en ambos casos dejan más pruebas en Aragón, pero más deportistas en Cataluña. Blanco se esforzó ayer en recalcar que lo importante en unos Juegos es el número de pruebas.

No piensan así en el Pignatelli, donde inciden en la relevancia de las disciplinas, en el número de deportistas que compiten en ellas o el número de días en que se desarrollan. Son cuestiones diferentes que, al analizarse, arrojan también distintos resultados.

La primera propuesta

Así, Blanco destacó que la primera propuesta rechazada por la DGA dejaba en Aragón 54 pruebas y 2.138 deportistas; frente a las 42 pruebas de Cataluña (12 menos) y 2.520 olímpicos (382 más).

A estas cuentas, claro está, hay que añadir los 960 deportistas que no estarán ni en Aragón ni en Cataluña; los participantes en las pruebas de saltos que deberán realizarse, necesariamente para cumplir con los criterios de «sostenibilidad» del Comité Olímpico Internacional, en un país extranjero.

La segunda propuesta

En la segunda propuesta de Alejandro Blanco, Aragón mantenía las 54 pruebas frente a las 42 de Cataluña, pero perdía más deportistas todavía, con 2.050 frente a 2.608 de esquiadores (558 más) en las instalaciones catalanas.

Pero además de las cifras, en el Pignatelli insisten en que el «equilibrio» debe llegar en la entidad, el peso, la relevancia de las disciplinas. No sería equivalente, ni equilibrado, defienden, tener más pruebas pero de mucha menor entidad.

Competencia comercial

La puja está en competir también en imagen con Cataluña. Que todas las pruebas reinas no estén en el Pirineo catalán, habitual competidor comercial del Pirineo aragonés, reclaman. Y el gran talón de Aquiles de la propuesta, que ayer aseguró Blanco que partió de los técnicos aragoneses, es que no hay nada de esquí alpino en las estaciones aragonesas, pese a ser "de las mejores" de España para dicha disciplina.

Así lo ven en la DGA, que sitúa las barreras del acuerdo en los imprescindibles de siempre: "El esquí alpino, que han tenido vetado desde el primer día pese a que hemos propuesto repartirlo de varias maneras como ya se ha hecho en otros Juegos", dijo Faci.

"Equilibrio no es tener más pruebas sino que esté todo mejor repartido. En el hockey hielo, por ejemplo, se compite durante 15 días, que es como tener 15 pruebas. Es imposible un equilibrio absoluto, pero se puede llegar a un 45%-55%. Y no hablamos del número de pruebas o de participantes, que no es significativo, sino de igualdad en la calidad de las pruebas", dicen desde el Gobierno.

Así, la última propuesta del COE que sí incluía pruebas en tres estaciones aragonesas, dejaba en Cataluña el esquí alpino, el free esquí, el snowboard, el esquí de montaña, el hockey sobre hielo y el patinaje artístico.

Para Aragón, el esquí de fondo, el biathlón, cinco pruebas de free esquí, el patinaje de velocidad, y el curling. Un "desequilibrio" en términos de la importancia de las pruebas que dista mucho de lo que el Ejecutivo aragonés está dispuesto a aceptar.