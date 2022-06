El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha acusado este miércoles al presidente de Aragón, Javier Lambán, de mentir y "no respetar" el acuerdo técnico al que se había llegado para presentar la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, el máximo representante del olimpismo español ha pedido que se explique "la verdad" de lo sucedido después de que la comisión técnica, de la que formaban parte Cataluña y Aragón, acordara el reparto de las sedes.

"El problema ha sido que el presidente de Aragón rompe el acuerdo técnico, no lo respeta y, a partir de ahí, lleva el planteamiento de la candidatura al terreno político. Y si algo tiene el movimiento olímpico en el ADN es que la política de corto recorrido no tiene cabida", ha lamentado Blanco en declaraciones a la emisora RAC1. Blanco se refiere al acuerdo técnico que se alcanzó entre ambas comunidades el pasado 28 de marzo que, un día después de su anuncio, el presidente aragonés rechazó.

"Después de 7 reuniones, en las que se saca un proyecto, entra la política; y partimos de la mentira desde el primer minuto diciendo que los técnicos han sido manipulados, que no les hemos dejado hablar, que no han dicho esto. ¿Cómo que no han dicho esto? Claro que lo han dicho, el reparto es el que es porque todos los técnicos lo apoyaron", ha aseverado Blanco.

Y, en este sentido, ha añadido en declaraciones a 'Catalunya Ràdio': "No pido unanimidad, pero la verdad sí que la pido". Blanco ha calificado de "espectacular" el papel de la Generalitat de Cataluña en "la última parte del camino", así como la actitud del Gobierno de España. Asimismo, ha admitido que si alguna de las partes ha cedido en la negociación para presentar una candidatura esa fue Cataluña, mientras que, en su opinión, Aragón "no ha entendido" que "este no era una proyecto" basado en el que cada territorio debía tener un 50% de las pruebas.

"Cataluña tenía 42 pruebas, mientras que Aragón 54", ha recordado Blanco, quien ha añadido que en el proceso de negociación "no podemos decir todo el mundo es bueno y todo el mundo es malo". En cualquier caso, Blanco ha subrayado que se seguirá dialogando con el Comité Olímpico Internacional (COI) para que en un futuro los Pirineos puedan organizar unos Juegos Olímpicos de invierno. "Hemos anulado nuestro primer proyecto, pero no hemos anulado la idea", ha reflexionado Blanco, que ha subrayado que el COE apoyará tanto a Cataluña como Aragón en el caso de que presenten una candidatura con vistas a los Juegos del 2034.

Una "avalancha de insultos"

Javier Lambán, por su parte, no ha guardado silencio. El presidente aragonés ha asegurado a través de su perfil oficial en la red social Twitter estar recibiendo "una avalancha de insultos y descalificaciones" por parte de Blanco y del independentismo.

Por defender el interés de #Aragon, estoy recibiendo una avalancha de insultos y descalificaciones del presidente del @COE_es y del independentismo. Pero lo cierto es que @GobAragon es el único que buscó un acuerdo hasta el último momento y va a seguir haciéndolo de cara a 2034 — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de junio de 2022

Lambán remarca que el Gobierno de Aragón ha sido "el único" que buscó un acuerdo para una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos de invierno de 2030 "hasta el último momento". Finalmente, ha abierto una puerta para hacerlo para la siguiente ventana olímpica, en 2034.