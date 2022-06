Alcampo factura 3.921 millones en 2021, un 15% menos

Alcampo, que concentra en Aragón buena parte de su actividad tras la compra de Sabeco en el año 2006, alcanzó el año pasado una cifra de venta por valor de 3.921 millones de euros, lo que supone una caída del 15% respecto a 2020.

En su informe de actividad del año pasado, la empresa, que pertenece al grupo francés Auchan, ha indicado además que la inversión realizada alcanzó los 104 millones de euros. De esa cantidad, destinó un 69% a renovaciones y aperturas, un 16% a la incorporación de medidas relacionadas con la sostenibilidad y un 15 % al proyecto de digitalización.

En 2021, la compañía abrió dos supermercados (ambos en Madrid capital), un hipermercado en la ciudad de Vigo y 18 franquicias, y cerró el año 2021 con 63 hipermercados, 118 supermercados propios, 124 supermercados franquiciados y 53 puntos de venta en gasolineras.

Alcampo ha resaltado también que en 2021 realizó compras a 6.040 proveedores de productos españoles por valor de 3.132 millones de euros. En el caso de Aragón, realizó compras a 400 firmas de productos locales por valor de 218 millones de euros, lo que responde, según la compañía, a su "compromiso con el apoyo a los productores locales" y que supera la del año anterior cuando las compras realizadas en la comunidad por la empresa se situó en los 185 millones de euros.

La compañía, que en España emplea a 19.600 trabajadores y tiene 15.860 accionistas, ofreció en 2021 un surtido de 68.000 referencias, de las que 4.000 pertenecen a productos de alimentación de marca propia.

En 2021, Alcampo repartió entre la plantilla 37,4 millones de euros en concepto de participación en beneficios y planes de remuneración variables.

La compañía ha destacado también que en su compromiso con la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad y la economía circular ha avanzado hasta tener ya 35 centros de "residuos cero" y que el 100 % de sus tiendas trabajan con la aplicación de comida a domicilio Too Good To Go, que busca dar salida a alimentos antes de que sean desperdiciados.