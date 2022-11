La escultura a las víctimas del machismo, sin futuro definido

Polémica en su día, la escultura Víctima, obra del autor Fernando Clavo, lleva desde 2017 guardada sin ser expuesta en los almacenes municipales. Se retiró para poder urbanizar la plaza Cesaraugusto, frente a la iglesia de San Juan de los Panetes, con motivo de la reforma del Mercado Central. Y desde entonces nada más se supo pese a la insistencia del artista por conocer qué va a ser de su estatua.

El Ayuntamiento de Zaragoza, ante las preguntas de este diario, aclara que antes de decidir qué hacer están revisando las cláusulas jurídicas de las bases que rigieron el concurso para escoger la escultura, que debía convertirse en un memorial a las víctimas de violencia machista. Por lo tanto, no se sabe todavía qué va a ocurrir con la escultura. Aunque para conocer más de esta historia hay que remontarse en el tiempo.

En 2016, el escultor Fernando Clavo Sanz ganó el concurso convocado por el servicio de Cultura para crear un espacio de memoria a las mujeres que sufren la lacra del machismo. Las bases establecían que la obra se iba a ubicar en la plaza Cesaraugusto, donde finalmente se colocó el 26 de enero de 2017.

Pero tras ser inaugurada, la obra generó polémica. La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza criticó la imagen de víctima «rendida y derrotada» que proyectaba la escultura. Consideraban que se daba una visión frágil y débil de las mujeres frente al empoderamiento femenino que ha de perseguirse. Para tratar de zanjar la discusión –llegaron a recogerse cientos de firmas contra la obra–, el ayuntamiento pidió que se incluyera en la escultura una inscripción que decía: «En homenaje a todas las mujeres que sufren y han sufrido violencia machista. Zaragoza reconoce el coraje de las que enfrentan el miedo para alzar la voz y empoderarse, y declara su compromiso para acabar con el machismo».

El autor, entonces, en una entrevista con este diario, explicó que la imagen de una mujer desconsolada y de rodillas que plasmó en su obra encajaba con las bases del concurso, que mandaban que el memorial debía «visibilizar esa problemática social (la violencia machista) y sensibilizar a la población sobre la lacra que supone». «Para que sepamos que hay mujeres que sufren, debemos visualizarlo. No mostrarlo es como no querer verlas», expresó entonces Clavo.

A los pocos meses de ser inaugurada la obra, se anunció que iba a ser retirada para poder acometer los trabajos de urbanización del entorno de la plaza. Se quitó el 16 de agosto de 2017. Y ante las preguntas del autor, el consistorio le remitió un escrito informándole de que, «su reinstalación dependerá de la duración del mercado provisional que se instale y de cómo se remodele la plaza. En cualquier caso, se comunicará a don Fernando Clavo cualquier decisión que se tome al respecto».

La reforma del Mercado Central terminó en 2020. Se retiró entonces el mercado provisional y quedaron habilitados todos los espacios del entorno. Pero la escultura nunca volvió al lugar en el que fue colocada. «Lo que quiero saber es si la obra está en buen estado, qué van a hacer con ella y, en caso de que no la coloquen de nuevo, saber por qué», lamenta ahora Clavo.

En marzo de 2021 el autor mandó una carta al alcalde Azcón. No hubo respuesta. En abril de 2022 escribió a la vicealcaldesa, Sara Fernández. No hubo respuesta. El escultor se entrevistó después con la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, quien se comprometió a estudiar el asunto, según afirma Clavo. Pero nada supo después. En mayo de este año volvió a remitir un nuevo escrito al consistorio. Y de nuevo el silencio fue la respuesta que obtuvo, por lo que acudió al Justicia de Aragón.

«Me siento ignorado. No me planteo nada todavía, pero se están incumpliendo las bases del concurso. No obstante, hasta que no me digan qué van a hacer no voy a dar el siguiente paso. Creo que tienen miedo a la polémica», dice Clavo.

«No herir sensibilidades»

Y según confirman fuentes municipales ese, el temor a reavivar la polémica, es uno de los motivos por los que la estatua no se ha repuesto todavía,. «Los servicios de asesoría jurídica están trabajando para llegar a la solución correcta», explican desde el ayuntamiento, que buscan evitar «herir sensibilidades» con la reinstalación de la escultura. No obstante, no se atreven a confirmar todavía que la obra no volverá al lugar en el que se colocó inicialmente. «Hay que conocer las implicaciones jurídicas primero. Están estudiándose todas las alternativas, porque tampoco se quiere vulnerar el derecho del artista sobre la obra».

Sea como fuere, aseguran desde el consistorio, la solución será dialogada con Clavo y podría pasar por buscarle a la obra una nueva ubicación. Aunque aún nada está claro. Eso sí, insiste el ayuntamiento, la escultura se encuentra «en perfecto estado».