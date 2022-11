Aliaga rechaza confluencias de centro y afirma que el PAR irá en solitario a las elecciones

No habrá, si depende del presidente del PAR, Arturo Aliaga, ninguna confluencia por el centro en Aragón, aunque se hayan producido intentos desde algún sector de Ciudadanos y los militantes críticos de la formación aragonesista. El también vicepresidente del Gobierno de Aragón rechazó este lunes de plano la idea momentos antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva en la que el partido analizó, principalmente, los presupuestos de la comunidad autónoma, la reforma fiscal y dejó patente su oposición a eliminar el delito de sedición.

Siguen sin fecha, tras esta reunión, las primarias del partido para elegir a su candidato a las elecciones autonómicas, aunque todo parece indicar que será ya en 2023, después de la Navidad, cuando los militantes del PAR puedan elegir. Antes, el 22 de noviembre, el partido tiene la prueba de fuego del juicio por el último congreso, lo que puede marcar también el futuro político de todos sus integrantes.

«'Step by step', que dicen los ingleses. Paso a paso. Estamos pensando ya en el momento preciso estratégicamente para que el PAR lance las primarias para poner no las personas, que no se trata de personas, sino un proyecto político para Aragón, como el de 2019, que sido satisfactorio», explicó Aliaga.

Sin prisa para elegir candidatos

Por ahora, el partido no se mete prisa para elegir candidatos. Antes se celebrará el juicio frente a la otra mitad del partido, el sector crítico encabezado por Elena Allué que denunció «irregularidades» en el censo del congreso y que aspira que la Justicia les dé la razón y, con ello, invalide el cónclave. Desde la dirección «acatarán lo que diga el juez», aclaró Aliaga, «como hacemos los demócratas».

Además, el presidente reconoció que quieren jugar sus cartas de forma estratégica. «Qué casualidad que en el espacio donde compite el PAR nadie dice nada. Vamos a jugar aquí a la estrategia política también. Tengo que defender los intereses de mi partido», recalcó, consciente de que hay «otros intereses» que buscan que el PAR «no esté como actor político en este siglo XXI». De momento, recordó, solo tres partidos han desvelado su candidato; el PSOE, CHA y Podemos.

Lo importante, defendió Aliaga, es que la formación aragonesa sigue avanzando en la construcción de listas para las elecciones municipales. Algunas fuentes del partido confirman incluso de la vuelta al redil de una parte significante de ese sector crítico. En una semana se volverán a ver las caras y la decisión del juez puede ser definitiva entre un PAR que prefiere repetir la experiencia del cuatripartito y otro que apostaría por confluir quizás con Cs y más proclive a volver a pactar con el PP.

El presidente del PAR dejó claro que las primarias se convocarán en el «momento preciso», aunque no será antes de fin de año. «Yo creo que prudentemente no conviene en el 2022, porque hay azúcar de los turrones, burbujas de los champanes, y para convocar primarias hay que hacerlo de manera reposada y buscando que el PAR sea determinante en el 2023», recalcó Aliaga, que siguió sin desvelar si él optará a la presidencia de Aragón. «Yo no desojo margaritas; analizo la situación», incidió, y aseguró que «nunca» tomará una decisión que pueda perjudicar los intereses del partido. «Soy aquí el menos importante; ha de funcionar el equipo», dijo.

"Como dicen en los whiskys, el PAR es el puro malta y no vamos a ir 'blended"

Sobre las posibles confluencias en el espacio de centro, Aliaga rechazó buscar cargos en otras filas. «Yo no voy a agredir a nadie. El PAR no va a hacer ninguna agresión de ir con la caña a pescar a nadie. Tenemos las puertas abiertas a quien quiera venir. De hecho, el secretario general ha traído afiliaciones», incidió, y aclaró que no le preocupa lo que ocurra en otros partidos. «Mi responsabilidad es que este partido esté en el 2023 con ese proyecto de centro, de moderación, pactos transversales y que se demuestra que estos pactos son beneficiosos para Aragón», afirmó. El PAR estará en solitario en la cita de mayo de 2023. «Desde el año 77 somos el PAR y no vamos a ir en ningún blend (mezcla), como dicen en los whiskys. Somos el puro malta y no vamos a ir blended», concluyó.